Çocuklarımıza yangınları nasıl izah etmeliyiz?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklarımıza yangınları nasıl izah etmeliyiz?

Çocuklarımıza yangınları nasıl izah etmeliyiz?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Melis: Lorin henüz televizyonu kendi başına açabilecek yaşta olmadığı için çok şanslısın Gizem! Ben çocuklar haberlere denk gelmesin diye sekiz takla atıyorum ya... Yangın görüntüleri seni beni depresyona sürüklerken çocuklarda nasıl travma yaratmaz ki!Gizem: Çok haklısın.

Melis: Lorin henüz televizyonu kendi başına açabilecek yaşta olmadığı için çok şanslısın Gizem! Ben çocuklar haberlere denk gelmesin diye sekiz takla atıyorum ya... Yangın görüntüleri seni beni depresyona sürüklerken çocuklarda nasıl travma yaratmaz ki!

Gizem: Çok haklısın. Ben de günlerdir elimde telefonla yaşıyorum. Sosyal medyada izlediğim yangın videolarının sesini duyar duymaz "Anneee ne olduu" diye yanıma geliyor. Göstermeden geçiştiriyorum tabii ama daha büyük yaştaki çocuklardan durumu saklamak da doğru değil sanırım.

Melis: Evet, ben açıkçası henüz kendim sindiremediğim ve onlara nasıl açıklayacağımı bilemediğim için kaçıyorum resmen. Bir de Deniz ve Mehmet iki farklı kişilik, biliyorsun. Memo duygularını daha açık gösterebilen bir mizaca sahip ama Deniz öyle değil. 'Cool' göründüğü pek çok durumda içinde fırtınalar koptuğunu biliyorum artık. O yüzden de ikisine farklı farklı izah etmemiz gerekiyor konuyu.

Gizem: Çok hassas konular bunlar. Ebeveynlerin, bilirkişilerin söylediklerini dikkate alması çok önemli. Klinik psikolog

İrem Polat, doğal afetlerde çocukla nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair çok güzel bilgiler verdi bak. Hem senin hem okuyan annelerin çok işine yarayacağından eminim.

MİZACINA UYGUN ŞEKİLDE DESTEK VERİN

Öncelikle böyle sıradışı zamanlarda ebeveynlerin kendi duygu durumunu fark etmeleri, sakinleşip dengeye ulaşabilecekleri zamanı kendilerine tanımaları önemli. Ebeveynlerin sakinliği çocuklarına sunabilecekleri en etkili yardım...

Çocuklarla temasta olmak, onlara şefkatle dokunmak, bakışmak, birlikte oyun kurmak, onlar için orada olup güvende hissettirmek, özellikle zorlu yaşam olaylarının olduğu dönemlerde çok önemli.

Çocuklar yangından korkmuş olabilir, herhangi bir tepki vermiyor da olabilir. Her birimiz, aynı olayı deneyimliyor olmamıza rağmen farklı reaksiyonlar veririz. Ebeveynlerin çocuklarını izlemesi, onlarla uyumlanması, ihtiyaçlarını takip etmesi ve onlara, mizacına uygun şekilde destek vermesi çok değerli.

Çocukların yanında korkutucu, ajite ve yaşlarına uygun olmayan detaylar paylaşmaktan kaçının. Onlar sizinle ilgilenmiyormuş gibi gözükseler de aslında mutlaka işitir ve etrafta olup biteni fark ederler.

Çocuklarla konuşurken, onlara yaşanan olayı tasvir etmek ve duygularını isimlendirmek sürecin anlaşılmasına çok yardımcı olur. Örneğin "Ülkemizin çeşitli yerlerinde yangınlar var. Küresel ısınma, yoğun sıcaklık gibi durumlar bu yangınlara neden oluyor. Sanırım sen de bu haberleri biz konuşurken duydun ve endişelendin" gibi...

ÖRNEK BİR AÇIKLAMA...

Çocuklarla konuşurken bilimsel kaynaklarla harmanlanmış hikayelerden faydalanabiliriz. Öncelikle pozitif kaynakları anlatarak sürece başlayın. Çünkü sarsıcı bir bilgi öğrendiğimizde, bunu anlamak, sindirmek ve üstesinden gelmek için dayanaklara ihtiyaç duyarız.

Örneğin şöyle bir açıklama yapabilirsiniz: "Gezegenimiz içinde yemyeşil ormanlar, masmavi denizler var. Dünya'da milyonlarca canlı yaşıyor. Burada çocukların oynayabilecekleri parklar, meyvelerini toplayabilecekleri ağaçlar var. Evren milyonlarca yıldır var ve içinde bir sürü değişim, çeşitli doğa olayları oluyor. Yağmur yağıyor, güneş açıyor, rüzgar esiyor. Bu aralar, senin de duyduğun gibi yangınlar oluyor. Bu da bir doğa olayı. Yangınlar biz insanları biraz şaşırtabiliyor, korkutabiliyor, bazen karışık duygular hissetmemize neden olabiliyor... Aslında yangınlarda güvenli olmamız için çalışan birçok insan var. Biliminsanları, devlet görevlileri, doktorlar, ailemiz... Biz güvendeyiz, pek çok önlem alıyoruz."

Kaynak: Hürriyet

Orman işçileriyle kavga eden Yusuf Güney: Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim
Orman işçileriyle kavga eden Yusuf Güney: Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan
Afet bölgesi için yardım toplayan Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı
Afet bölgesi için yardım toplayan Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülben Ergen Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuklarımıza yangınları nasıl izah etmeliyiz? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 08:12:46. #1.14#

title