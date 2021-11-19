Çocuklar İçin "Sanatın Kimyası Atölyesi" Başvuruları Başlıyor

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Belediyesi Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliği ile 21 Aralık 2021 Salı günü saat 11. 00'de "Sanatın Kimyası Atölyesi" çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

30 kişilik kontenjandan oluşacak olan atölyeye 7-12 yaş arasındaki çocuklar başvurabilecek ve devlet okulu öğrencilerine öncelik sağlanacak. Atölyeye başvurular, 22 Kasım 2021 Pazartesi ve 30 Kasım 2021 Salı tarihleri arasında aşağıdaki Başvuru Formu'nun doldurularak kultursanat@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecek.

Atölyenin ardından, çocukların deney raporları ve sanat çalışmalarının fotoğrafları BASF Kids' Lab Sanatın Kimyası Resim Galerisi'nde sergilenecek.

Başvuru Formu

Sanatın Kimyası Boyamı Yapıyorum Deney Raporu

Katılımcılar İçin Ön Hazırlık Bilgileri

Katılımcı her çocuk için;

• Boyamı Yapıyorum Deney Raporu (ekte yer alan diğer dosyanın, etkinlik için 1 adet

basımı)

• 2 çay kaşığı çivit

• 3 çay kaşığı pul biber ya da kırmızı toz biber

• 2 çay kaşığı zerdeçal

• 2 çay kaşığı kına

• 1 kase su

• 1 çay bardağı sıvı yağ (tercihen zeytin yağı)

• 1 çorba kaşığı

• 4 adet karton bardak

• 4 adet fırça

• 2 adet resim kağıdı

• Kalem

• Islak mendil ve rulo havlu ya da peçete

Atölyede gerçekleştirecek deneyle ilgili uyulması gereken kuralları atölyeden önce çocuklarla paylaşılacak bilgiler:

• Toz malzemeye ellerimizle dokunmayacağız, koklamayacağız, tadına bakmayacağız ve yüzümüze yaklaştırmayacağız.

• Kullandığımız bütün malzemelerimizi etrafımızdaki elektrik-elektronik araçlardan uzak tutacağız.

• İhtiyaç duyduğumuzda yakınımızdaki yetişkinden yardım isteyeceğiz ve gerekli durumlarda yakınımızdaki yetişkinin bize yardım etmesine izin vereceğiz.

• Atölye sırasında elimizi yüzümüze sürmeyeceğiz.

• Deney bitiminde ellerimizi ıslak mendille sileceğiz. Atölyeden sonra ellerimizi yıkayacağız.

Veliler İçin;

• Atölye çalışması sırasında çocuklarınızın ihtiyaç duyabileceği zamanlarda yardımcı olabilmek adına onlara erişebileceğiniz bir noktada olmanızı önemle rica ediyoruz.

• Katılım sağlayacağınız programa hazırlanmak için, malzemelerinizi etkinlik öncesinde hazır bulundurmayı rica ediyoruz. Etkinlik sırasında ise içinde su ve toz barındıran malzemelerin, elektronik cihazların ve cep telefonlarının yanında, yakınında olmadığından emin olmanızı öneriyoruz.

• Kıyafetlerde oluşabilecek olası lekelere karşın, atölyeye eski kıyafetlerle ya da önlükle katılımı öneririz.

• Kişisel bilgisayarlar üzerinden erişim sağlayanların, ekranda kullanıcı ismini katılımcı çocuğun ismi ile güncellemelerini rica ediyoruz.

• Çevrimiçi atölye çalışmasını yürüten eğitimciler, eğitim sürecinde birçok eğitim yönteminin yanı sıra soru-cevap yöntemini de kullanır. Çocukların atölye süresince mikrofonlarını kapalı tutmalarını, söz hakkı verildiğinde mikrofonlarını açmaları istenir.

• Eğitimden önce deney kurallarını tekrar etmenizi önemsiyoruz.

• Çocuklara, okulun uygun gördüğü sayıda öğretmenin eşlik etmesi gerekir.

• Malzemeler, etkinlik öncesinde her bir çocuk için ayrı ayrı hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca kıyafetlerde oluşabilecek olası lekelere karşın önlükle katılımı öneririz.

• Bağlantının çocukların görebileceği mesafede ve büyüklükteki bir ekrana, eğer mevcut ise sınıfın akıllı tahtasına yansıtılması; Bağlantıyı sağlayan bilgisayar ya da cep telefonu kamerasının ise çocukların görülebileceği bir mesafeye yerleştirilmesi talep edilmektedir.

• Çevrimiçi atölye çalışmasını yürüten eğitimciler, eğitim sürecinde birçok eğitim yönteminin yanı sıra soru-cevap yöntemini de kullanır. Eğitim sırasında mikrofonun açık olması ve çocuklara söz vermek için öğretmenlerin destek olması beklenir.

• Eğitimden önce deney kurallarını tekrar etmenizi önemsiyoruz.

Atölye sırasında çocukların doldurduğu deney raporlarının ve gerçekleştirdikleri sanat çalışmalarının sergilenmek üzere; https://www. istanbulmodern. org/tr/form-basfkidslab adresine yüklenmesini rica ediyoruz.

19. 11. 2021 11: 51

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