Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
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Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü'ne özel çocuklar ve gençlerin katıldığı ile etkinlik düzenledi.

Esenler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü'ne özel çocuklar ve gençlerin katıldığı ile etkinlik düzenledi. Etkinlikte bisikletleriyle gösteri yapan çocuklar, daha sonra yarıştı. Yarışta dereceye girenler ödüllendirildi, tüm katılımcılara ise çeşitli hediyeler verildi.  

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bugün, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çerçevesinde çocuklar ve gençlerle bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara eşlik eden Esenler Belediyesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Esenler'de Mihmandar projemiz kapsamında ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için bisiklet kulübü kurduk. Bugün de bu kulübün ilk etkinliğini gerçekleştirmiş olacağız. Mini parkurda yarışacaklar ve onları ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Doğan Deniz Uzuner ise etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek belediyeye teşekkürlerini iletti.

"BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ DAHA DA YAYACAĞIZ"

Esenler'de 85 binden fazla öğrencinin olduğunu belirten Bolat, "Bu kulübü kurarak pandemi sürecinde onların dijital ortamdan uzak ve daha sağlıklı olabilmelerini sağlamak istedik. Bisiklet insan sağlığı açısından çok faydalıdır. İnsanlar günlük hayatlarında ya yürümeli ya da bisiklet sürmeli. Vücudumuzu bu şekilde iyi çalıştırabiliriz. Böylece sağlık sorunlarından uzak kalırız. İşte bu sayede çocuklarımız bisiklet ile hem fiziki yapısını geliştirecek hem de obez olmaktan kurtulacak. İnşallah Esenler'de de bisiklet kültürünü yayacağız" dedi.


Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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