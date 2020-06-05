Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat bahçesinde vakit geçirdi
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Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat bahçesinde vakit geçirdi

Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat bahçesinde vakit geçirdi Hayvanlarla insanlar arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe sağlanıyor Kocaeli'de bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi 3 aylık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

05.06.2020 22:38 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:43

Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat bahçesinde vakit geçirdi

Hayvanlarla insanlar arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe sağlanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi 3 aylık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar parkta bulunan hayvanlarla vakit geçirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan ve 13 Mart tarihinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapanan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı yaklaşık üç aylık aranın ardından kapılarını tekrar açtı. Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 250 türden hayvan yeniden insanlarla buluştu. Hayvanat Bahçesi'nin açıldığı ilk saatlerde ziyarete gelenlere girişte ateş ölçümü yapılarak içeride alındı. Aynı anda 900 kişinin ziyaret edebileceği parkta maske takmak ise zorunlu hale getirildi.

"Çocukların dışarı çıkma günleri var, sıkılmadım"

Parkın ziyaretçilerinden Derin Hayat Yeşil yaptığı açıklamada, "Burada olmak güzel. Sıkılmadım. Çocukların dışarı çıkma günleri var. Parka çıkıyorum. Bazen parka çıkıyorum. Bazen gezmeye gidiyorum. Zürafa, devekuşu, pelikan, zebra gördüm. Ama ben bir kere buraya okul gezisinde de geldim. Küçükken 2-3 yaşındayken de gelmiştim."

"Ziyaretçiler ateş ölçümü yaparak içeriye alınıyor"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu alınan önlemlerle ilgili olarak, "Bu süreçte burası yaşamaya devam etti. Çünkü buradaki yaşayan hayvanların sorumluluğu üzerinde. O yüzden minimum seviyede de olsa bakıcılarımız, veterinerlerimiz burada görevlerine devam ettiler. Onlarda özveriyle çalıştılar. Açılışla beraber kapsamlı önlemler aldık. Aynı anda 900 kişi içeride bulunacak. Bir rota belirledik ziyaretçilerimiz için. Akışı tek yönde sağlamak, yoğunluğu azaltmak, karışıklıkları gidermek adına bir rota belirledik. O rotayı takip ederek parkın büyük bir bölümünü ziyaret edebiliyorlar. Kapalı alanlarımız vardı akvaryum ve sürüngen evi gibi. Bunlar hizmet vermeyecek. Kafelerimiz var içeride bunlarında kapalı alanları hiç hizmet vermiyor. Açık alanlara taşıdık. Açık alanlarda masalarımız var. Onları da sosyal mesafe kuralların göre düzenledik. Bir çok alana dezenfektanlar koyduk. Girişte herkesin ateşini ölçerek içeriye alıyoruz ve maskeyle dolaşmak zorunlu" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlarla 1.5 metre sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz"

Hayvanlarla insanların arasında sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında da özenli davrandıklarını ifade eden Kıroğlu, "Mesafe var. Sonuçta bir engel bir bariyerimiz var arada. Ama yinede biraz daha dikkatli olmaya çağrıyoruz. Çok fazla dibine girmeme. Bizde hayvanlara yakın olunabilecek yerler var. 1.5 metre mesafeyi korumalarını istiyoruz. Bu süreçte akvaryum ve sürüngen evimiz kapalı. Biz çalışanlarımız için test yaptırdık. Hepsi negatif çıktı. Çalışanlarımızın hepsinin sağlığı yerinde. Bunu düzenli şekilde uygulayacağız. Şuan için çok yeni tabi. İnsanların bazıları evde, bazıları dışarıda. Biz açık havadayız. İnsanları bekliyoruz. 900 kişiyle sınırladık. Burada yoğun bir kalabalığı sağlamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat bahçesinde vakit geçirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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