Çocuk endokrinoloji nedir? Çocuk (Pediatrik) endokrinoloji olan hastaneler hangileri? Çocuk endokrinoloji neye bakar, hangi tahlilleri ister?

Çocuk endokrinoloji nedir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yenidoğan zamanından 18 yaşına kadar olan döneme bakan çocuk endokrinolojisi bölümü hakkında; Çocuk (Pediatrik) endokrinoloji olan hastaneler hangileri? Çocuk endokrinoloji neye bakar, hangi tahlilleri ister? Çocuk endokrinolojisi bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Endokrinoloji nedir? sorusunun ardından vatandaşlar çocuklarını götürebilecekleri çocuk endokrinolojisi bölümü hakkında çeşitli bilgileri araştırıyor. Bu kapsamda Çocuk endokrinoloji nedir? Çocuk (Pediatrik) endokrinoloji olan hastaneler hangileri? Çocuk endokrinoloji neye bakar, hangi tahlilleri ister? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ENDOKRİNOLOJİ NEDİR?

Hormonlarımızın araştırıldığı endokrinoloji, hormon bilimidir. Hormonların ne olduğu da merak ediliyor. İnsanın, normal büyüyüp, gelişmesini ve hayatını devam etmesi için gerekli organların uyum içinde çalışmasını sağlayan hormonların kendine özgü bezleri vardır. Her bir hormon kendine özgü bez ile salgılanır.

Bu hormon bezlerinin gelişmemesi, hiç oluşmaması, gerekenden az çalışması veya fazla çalışması gibi problemlerin yanı sıra düzensiz çalışması sonucu da endokrin hastalıklar ortaya çıkabilir. Hormonların farklı tipleri, üreme, metabolizma, büyüme ve gelişmeyi kontrol eder. Hormonlar ayrıca çevremize verdiğimiz tepkiyi de kontrol eder ve vücudumuzun fonksiyonları için gerekli uygun miktarda enerji ve besini sağlamaya yardımcı olurlar.

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ NEDİR?

Çocuk endokrinolojisi, pediyatrik endokrinoloji olarak da bilinir ve endokrin bezlerinden kaynaklı; fiziksel büyüme, çocuklukta cinsel gelişim, diyabet gibi birçok rahatsızlıkla ilgilenen tıp alt uzmanlık alanıdır.

Çocuk Endokrinoloji uzmanı, temel olarak çocukluk ve ergenlik döneminde (0-19 yaş) ortaya çıkan hormonal bozukluklarla ilgilenir. Çocuğun sağlıklı büyümesini, normal zamanında ergenliğin ortaya çıkması ve sağlıklı ilerlemesini, sonunda erişkin döneme güvenli geçişini izler. Doğumdan 18 yaşın sonuna kadar hormonal rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞINDAKİ EN SIK ENDOKRİN HASTALIKLAR VE BOZUKLUKLAR NELERDİR?

BOY KISALIĞI

Ailesel veya yapısal olabilen boy kısalığı, kimi zaman hormonal eksiklikler veya başka bir hastalığın göstergesi de olabilir. Çocuk Endokrinoloji bölümü ise çocuğun boyunun kısa kalmasına neden olan tüm olasılıkları inceler ve tedavi eder.

Boy kısalığı büyüme hormonu eksikliğine bağlı ise vakit kaybetmeden tedavi edilmelidir. Zaman kaybı daha az boy kazanımına neden olabilir. Hatta büyüme plağı kapanan gençler büyüme hormonu tedavi şansını tamamen yitirmiş olabilirler.

Uzun Boy; Kısa boy kadar yaşıtlarına göre bariz uzun olan çocukların da izlenmesi gerekir.

OBEZİTE (ŞİŞMANLIK)

Çocukluk çağında da olsa fazla alınan veya yeterince harcanmayan enerji vücutta depolanarak şişmanlığa neden olmaktadır. Bu enerji fazlalığı çocukluk çağı obezitesinin büyük çoğunluğunu oluştursa da bazen fazla kiloya neden olan hormonal bir hastalık, doğuştan gelen ve birkaç hastalığın birlikte olduğu bazı genetik hastalıklar nedeni ile çocuk kilo alımına yatkın hale gelebilir.

Obezitenin altta yatan nedenini araştıran tedavi gereken durumlarda tedavi eden ve obezitenin kendisinin yol açtığı olumsuzlukları takip eden Çocuk Endokrin uzmanıdır.

ERKEN ERGENLİK

Erkenlik, bireysel farklılıklar olmakla birlikte Türk çocuklarında,kız çocuklarında 11-12 yaş, erkek çocuklarında 12 -13 yaş aralığında başlar. Bazen bu yaşlarda başlasada hızla 12-18 ay içinde ergenlik tamamlanabilir, bu durum da hızlı ilerleyen ergenlik olarak kabul edilir. Sağlık açısından erken ergenliğe neden olan durumun açığa çıkarılması ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık söz konusu ise tedavi edilmelidir.

Kız ve erkek çocuklarda 14 yaşında hala ergenlik bulguları gözlenmemişse Geçikmiş ergenlik olarak kabul edilip altta yatan neden araştırılmalıdır.

Ergenlik döneminde görülen diğer sorunların altındaki neden genellikle hormonaldir. Bu nedenle ergenlikte görülen fazla tüylenme, meme sorunları, kız çocuklarının hertürlü menstrual sorunları, Polikistik Overile de (18 yaşını doldurana kadar) Çocuk Endokrin uzmanı ilgilenmektedir.

CİNSEL FARKLILAŞMA SORUNLARI

Bebek doğduğunda cinsiyetiyle ilgili ilk bakışta tam olarak kız veya erkek denilemeyen gelişim bozukluğudur. Hastanede doğan çocuklarda Yenidoğan veya Çocuk Doktoru tarafından fark edilir. Ancak gözden kaçabilir veya sonrada bariz olabilir.

Erkek çocuklarda yumurtaları kese içinde gözlenmiyor, idrarını penis ucundan yapmıyor veya penis çok küçük gözlemlenmişse önemlidir. Kız çocuklarında ise çok küçük idrar yolu açıklığı veya özellikle her iki kasıkta küçük şişlik gözleniyorsa Cerrahiden önce Çocuk Endokrin uzmanınca değerlendirilir.

HİPOTİROİDİ/ HİPERTİROİDİ

Hipotiroidi, halk arasında guatr olarak bilinen tiroid bezinin olamsı gerekenden daha az veya hiç hormon üretmemesi olarak tanımlanır. Tiroid hormonu zeka gelişimi, boyca büyüme, kemik gelişimi ve metabolizmanın hızlanması gibi etkilere sahip çok önemli bir hormondur.

Tiroid hormonunun normalden daha fazla üretilmesi ve kana verilmesi sonucu oluşan duruma hipertiroidi denilir. Pediatrik Endokrinologlar ayrıca tiroid nodüllleri, tiroid kanseri ve büyümüş tiroid dokusunu (guatr) tedavi etmek için de eğitim alırlar. Ailesinde Tiroid yada Guatr ile ilgili öykü olan tüm çocukları izlerler.

ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ (TİP 1 DİYABET)

Yenidoğan döneminden genç erişkin döneme kadar herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Tedavide geçikme bulguların komaya kadar ilerlemesine ve ölüme neden olur. Tedavi ömür boyu ve yalnız insülin ile mümkündür. Bu çocuk ve gençler genç erişkin oluncaya dek Çocuk Endokrin uzmanı tarafından tedavi edilmeli ve yakın izlenmelidir.

Çocukluk çağında görülen Tip 2 diyabet de Çocuk Endokrin uzmanı tarafından tedavi edilir ve yakın izlenir.

RAŞİTİZM/ KEMİK SAĞLIĞI

D vitamini yetersiz alınımı veya D vitamininin doğuştan metabolik hastalıklarına bağlı olarak gelişen yetersiz kemik mineralizasyonu Raşitiz denilen hastalığa neden olur. Raşitizm, osteoporoz ve kemiğin diğer metabolik hastalıkları Pediatrik endokrinin ilgi alanları içinde yer alır.

BÖBREK ÜSTÜ BEZİNDEN SALINAN HORMONLAR

Kalp, Arterial kan Basıncı (endokrin nedenli hipertansiyon), stres/ heyecan tolerasyonu, cinsiyet ve üreme üzerine etkilidir. Çocukluk çağında doğuştan yada sonradan kazanılan Adrenal bez hormon hastalıklarıyla Ç. Endokrinoloji uzmanları ilgilenir.

ÇOCUK ENDOKRONOJİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Doğumdan itibaren sağlıklı büyümeyi takip eder. Düşük doğum ağırlığı ve kısa doğum boyu ile doğan çocukları izler ve onların sağlıklı yaşıtlarını yakalaması için destekler. Büyüme basamaklarında ortaya çıkan bozuklukları inceler ve tedavi eder.

Büyüme Gerilikleri

Erken Ergenlik

Boy Kısalıkları

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Gecikmiş Ergenlik

Şişmanlık (Obezite)

Hipoglisemi (Kan Şekeri Düşüklüğü)

Cinsel Gelişim Bozuklukları

Guatr Ve Tiroid Bezi Hastalıkları (Hipotiroidi-Hipertiroidi)

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Penis Sorunları

Aşırı Tüylenme

Adet Düzensizlikleri

Turner Sendromu

Hipofiz Bezi Hastalıkları

Kalsiyum Ve fosfor Metabolizması ile ilgili bozukluklar

D vitamini Ile ilgili hastalıklar

Raşitizm

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ OLAN HASTANELER HANGİLERİ?

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

Kurtköy Ersoy Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Bezmialem International Clinic

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

Özel Yüzyıl Hastanesi Pendik

Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Memorial Şişli Hastanesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Acıbadem Maslak Hastanesi

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

İstanbul Özel Amerikan Hastanesi

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Tıp Fakültesiİstanbul Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Özel Şişli Kolan Hastanesi

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