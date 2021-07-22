Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu

Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada M.Ö. 10 bin yıllarında yapıldığı tahmin edilen bir yiyecek bulundu.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada M.Ö. 10 bin yıllarında yapıldığı tahmin edilen bir yiyecek bulundu. Reçine ile kaplandığı için günümüze kadar bozulmadan geldiğini belirten uzmanlar, yiyeceğin 'Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısına' benzerliğine dikkat çekti.

Kent merkezine 85 kilometre uzaklıktaki Mustafakemalpaşa ilçesinde toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada bulunan kaya resimleri ve mutfak malzemeleri heyecan yarattı. M.Ö. 10 bin yıllarından kaldığı tahmin edilen çanak çömlek yanında bulunan reçine ve kalsiyum karbonatla kaplı gıda ürünü uzmanların dikkatini çekti.

MUSTAFAKEMALPAŞA PEYNİR TATLISI MI?Yapılan incelemede bozulmadan günümüze kadar gelen yiyeceğin yabani buğday, bitki kökü ve süte benzer bir madde ile yapıldığının kesinleştiğini belirten uzmanlar, yiyeceğin 'Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısına' benzerlik gösterdiğini vurguladı. Mağarada bulunan eşyaların, özellikle beslenme ve mutfak kültürü ile ilgili bilinen tüm gerçeklerin yeniden yazılmasına neden olacağı tahmin ediliyor. Mustafakemalpaşa ilçesi, bugün sayısı azalmış olsa da halen bölgenin en büyük manda sayısına sahip. İlçeden adını alan Mustafakemalpaşa tatlısında bölgede sütten yapılan peynirler kullanıldığı için gerçek adı Mustafakemalpaşa peynir tatlısı olarak geçiyor.HAYVANLARIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ TARİF EDİLMİŞYapılan ilk incelemelerde uzun yıllardır ışık görmemesine rağmen net şekilde belli olan mağara çizimlerinde manda ya da inek benzeri bir hayvanın avlandığı ve evcilleştirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Mağara içinde bulunan ve kalsiyum karbonat nedeniyle yapısı bozulmadan günümüze kadar gelen çanak, çömlek ile kaşık, karıştırma ve keskin mutfak malzemeleri incelemeye alındı. Bölgenin koruma altına alınarak incelemelerin başladığı için önümüzdeki günlerde detaylı bilgi verileceğini açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yapılan ilk incelemelerin kendilerini çok fazla heyecanlandırmaya yeterli olduğunu ifade etti.BÖLGEDE, DÜNYANIN EN BÜYÜK FİL FOSİLİ 'PAŞA FİL' BULUNMUŞTUEski adı Apolyon olan Ulubat Gölüne kıyısı bulunan Mustafakemalpaşa ilçesi, bölgenin en verimli tarım ve hayvancılık merkezi konumunda. İrili ufaklı yüzün üzerinde mağaranın bulunduğu ilçe, dev mermer yataklarına sahip. Mustafakemalpaşa ilçesi Paşalar mevkiinde uzun süredir süren kazı çalışmalarında dünyanın en büyük fil fosili bulunmuş, dev fil fosili literatüre Paşa Fil (GamphotheriumPaşalarensis) olarak geçmişti.

Kültür Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut başkanlığında yürütülen çalışmalara uzun yıllardır İngiliz ve Finlandiyalı doğa tarih uzmanları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri katılıyor. Mustafakemalpaşa ilçesini içine alan ve adına 'Gönen Çanağı' denilen geniş düzlükte 15 milyon yıl geçmişe sahip fosiller yer alıyor. Bilim insanları, bölgedeki mermer yataklarındaki kalsiyum karbonatın ve reçine yönünden yoğun ormanların fosillerin sertleşmesi ve dayanıklılığın da önemli etken madde olduğunu belirtiyor.


- Bursa
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Bayram zehir oldu! Felaketi yaşayan Doğu Karadeniz'de araçlar böyle sürüklendi
Bayram zehir oldu! Felaketi yaşayan Doğu Karadeniz'de araçlar böyle sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Metin Oktay Gökhan Gönül Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çobanın keşfettiği mağarada M.Ö. 10 bin yılından kalma 'yiyecek' bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 19:10:10. #1.15#

title