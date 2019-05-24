CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'dan Ekrem İmamoğlu'nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!

CHP'nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'ın "Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var" dediğini iddia etmişti. O iddialara Bayraktar'dan açıklama geldi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu, geçen gün CNN Türk'te yayımlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu programa katılmıştı. Ahmet Hakan'ın tavırları ve programı erken bitirildiği iddia edilmesi büyük tepkiye neden olmuştu. CHP'nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan ise sosyal medya hesabından bu duruma tepki göstermiş ve CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'ın AK Parti heyeti ile Washington'da olduğunu aktarmıştı. Özcan tepki çeken programla ilgili Bayraktar'ın "Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan tek taraflı ve eşitsiz yaklaşımı hakkında soru sorulduğunda 'istemeyen izlemesin, bu kadar basit biz kimseye CNN Türk izlesin diye baskı yapmıyoruz... Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var'" ifadelerini kullandığını iddia etmişti. CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, yaptığı açıklamada; CHP'nin Washington temsilcisi ile hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi ve Özcan'ı yalanladı.

İşte Bayraktar'ın açıklamasının tamamı:

İki gündür üzerimden döndürülen tartışmaya açıklık getirmek isterim. Bu iddiayı dile getiren CHP'nin Washington temsilcisi ile hiçbir görüşmem temasım olmamıştır. Kendisini hayatımda hiç görmedim. Kulaktan dolma yanlış bilgilerle bu tartışmayı başlatmıştır. Zaten attığı tweetler mişli mışlıdır. CNN Türk'ün yayınları ile ilgili hiçbir yerde hiçbir sözlü açıklamam olmamıştır. Sadece Financial Times'a yazılı olarak Sayın İmamoğlu'nun iddialarına cevap olarak bir açıklama gönderdim. Orada da yayın ilkelerimizin altını çizdim. Bana atfedilen sözler ise bir toplantı çıkışında kaba bir şekilde üzerime gelen bir gence ayak üstü söylediğim birkaç kelimeden yaptığı maksatlı çıkarımlardır.

Bu mesnetsiz iddiayı "haber" diye dolaşıma sokanlar da beni arayıp işin aslını sorma zahmetine katlanmamıştır. Gazetecilik bu mudur? Bu gruplar kendi alanlarını genişletmek için bu saldırılara ne yazık ki tüm gazetecilik ilkelerini çiğneyerek katılmaktadırlar.

Kamuoyunun bilgisine.