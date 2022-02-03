Cizre şehidimizin kanı yerde kalmadı! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçeleri arasında bulunan 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Hudut Karakolu'na dün saat 14.15 sıralarında PKK'lı teröristlerce havanla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Teröristlerin hain saldırılarında El Bab'da da en az 9 sivil hayatını kaybetmişti.

"CİZRE ŞEHİDİMİZ İÇİN CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI"

Şırnak'ta askerimizin şehit olmasının ardından, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/ Ypg'den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

TOPLAM 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ OLDU

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadeleri yer aldı.