Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı
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Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | Yerel

Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı Denizli'nin Baklan ilçesinde bulunan Hicri 1181 yılına ait Osmanlı yadigarı Boğaziçi Camisinde 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Baklan ilçesinde bulunan Hicri 1181 yılına ait Osmanlı yadigarı Boğaziçi Camisinde 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. İbadete ve ziyarete açılan tarihi caminin güzelliği ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

Denizli'nin Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Osmanlı yadigarı tarihi caminin güzelliği, görenleri hayran bırakıyor. Hicri 1181 yılında yapıldığı kaydedilen ahşap Boğaziçi Camisinde üç yıl önce başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı. El işçiliği ahşap oyma sanatıyla hiç çivi kullanılmadan yapılan caminin kök boyası ve yumurta kullanılarak yapılan süslemeleriyle, cennet cehennem tasfirleri ilgi çekiyor.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, yapılan çalışmayla caminin yıkılıp gitmekten kurtarıldığını söyledi. Başkan Gülsever, "Boğaziçi Cami tamamen ahşaptan o dönemin tekniğiyle yapılmış bir eser. Ama sanat eseri bir eser. Her dokunulan kullanılan malzemenin ayrı bir anlamı ve önemi var, bir mana yatıyor. Bu camimizde yıkılmak üzereydi. Buraları nasıl restore ederiz de gün yüzüne çıkartırız milletin insanoğlunun hem ziyaretine hem de ibadetine tekrar kazandırırız diye çalışmaya başladık. Bunu o dönemdeki vakıflardan sorumlu bakanımız, genel müdürlerimiz, onlarla görüştük, kültür varlıklarıyla görüşmelerimiz oldu. Tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla buraların projeleri hazırlandı. Restorasyon projeleri. Aydın Kültür Varlıkları kurulundan projeler onaylandıktan sonrada vakıflar genel müdürlüğümüz ihaleye çıkardı. 500 bin liraya ihale edildi. 2017'de restorasyon çalışması başladı. 2018 ile 2019 da geçici kabulleri yapıldı ve ibadete açıldı. Yıkılmaktan da kurtarıldı. Buralar bizim tarihi mührümüz aynı zamanda" dedi.

Yıllara meydan okuyan caminin mimari özellikleri

Hicri 1181 yılında yapıldığı kaydedilen Boğaziçi Camisi, dikine dikdörtgen planlı ve üç sahınlı olarak inşa edilmiş. Caminin duvarları temel seviyesine kadar taş, üzeri ise kerpiç örgülü. Dikdörtgen planlı harim, ahşap desteklerle üç sahına ayrılmıştır. Destekler birbirine Bursa kemeriyle bağlanmış. Harim duvarları, bitkisel ve geometrik süslemeler ve mimari tasvirlerden oluşan duvar resimleriyle bezenmiş. Caminin sol tarafındaki duvarda ise Arapça 'şefaat ya Resulallah" yazılmış, tarih olarak ise Hicri 1293 tarihi atılmış. Bunun hemen altında ise 16. yüzyılda yaygınlaşan bir Türk kılıcı olan Yatağan ile beraber, üç adet çakmaklı tüfek resmedilmiş. Caminin yapılış tarihi hicri 1181 tarihi olarak kayıtlara geçse de direklerin birinin üzerinde Arapça 1188 tarihi dikkati çekiyor.

Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı
Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı
Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı
Çivi kullanılmadan yapılan tarihi ahşap cami ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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