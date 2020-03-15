Çıraklıktan başladı, damatlıkta dünya markası oldu
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İhracat, Çakırlı, Güncel

Çıraklıktan başladı, damatlıkta dünya markası oldu

İZMİR'de, lise öğrencisiyken çırak olarak çalışmaya başladığı tekstil sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmanan Serdar Çakırlı, 34 ülkeye ihracat yapan damatlık firmasının ortağı oldu.

15.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 07:53
Çıraklıktan başladı, damatlıkta dünya markası oldu

İZMİR'de, lise öğrencisiyken çırak olarak çalışmaya başladığı tekstil sektöründe kariyer basamaklarını hızla tırmanan Serdar Çakırlı, 34 ülkeye ihracat yapan damatlık firmasının ortağı oldu. Çakırlı, fabrikasında 60 kişiyi istihdam ediyor.

Gaziemir ilçesinde, 5 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde üretim atölyeleri ve showroom bulunan firmanın 3 ortağından biri olan evli ve 3 çocuk babası Serdar Çakırlı (40), İtalya'dan Etiyopya'ya Türk işi damatlık satıyor. 16 yaşında lise öğrencisiyken damatlık tasarlamayı öğrenen Serdar Çakırlı, son mağazasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde açtı. Mesleğe 1996 yılında Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki gömlek firmasında çalışarak başlayan Çakırlı, azimle çalışarak bugünlere geldiğini söyledi. İşe başladığında paketleme yaptığını, ancak bu mesleği ustası sayesinde sevdiğini anlatan Çakırlı, "Bu işe başladığımda yerleri süpürüp paket hazırlıyordum. Ege Bölgesi'ne gömlek satıyorduk. Zamanla firma büyüdü. Bursa'dan Ankara'dan müşterilerimiz oldu. Daha çocuktum ama ustam sayesinde bu işi sevdim. Askere gidip geldikten sonra bir damatlık firmasında işe başladım. 2009 yılında İstanbul'daki müşterilerimle ortaklık kurdum. Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'nde 75 metrekare yer tuttuk. Bir terzimiz vardı, birimiz kesiyordu birimiz makinede dikiyordu. Eski makinelerle çalışıyorduk. Ama öyle de mutluyduk. Hedeflerimizin üstünde adetler çıkarmaya başladık. 2011 yılında Çankaya semtine taşındık. Yeni makineler ve yeni bir ekiple sadece damatlık üretmeye başladık" dedi.

'DOĞANIN HER NESNESİNDEN İLHAM ALIYORUZ'24 yıldır damatlık yapan Çakırlı, 6 yıldır Sarnıç bölgesindeki 5 bin metrekare kapalı alanda tasarım yapıyor. Tamamıyla ihracata odaklanan Çakırlı, alaylı olduğunu ancak çok sayıda mühendis istihdam ettiğini belirtti. Kısıtlı sermayeyle başladığı işinde zamanla büyüdüğünü ifade eden Serdar Çakırlı, şöyle konuştu: "Eğitimler aldık, kurumsal yapıyı oluşturduk. Ben lise mezunuyum ama beyaz yakalı ekibimiz mühendislerden oluşuyor. Çok ufak bir sermayem vardı. Çalışarak kazandım. Ne cumartesi ne pazar biliyor sürekli çalışıyordum. Damatlıkta bir konsept yarattık. Bir gün İstanbul Nişantaşı'nda sokakta yürüyen bir kadın gördüm. Pardösüsü dikkatimi çekti. Rengi balköpüğüydü. 300 TL verdim, üzerindeki pardösüyü satın aldım. Kumaşın deseni çok güzeldi. İstanbul'da bir fabrikada o kumaşı buldum. Rakipler bulamadı. O kumaştan 2011 yılında 1 milyon dolar kazandık. Doğanın her nesnesinden kendimize ilham alabiliyoruz."60 KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR, 34 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORHer yıl daha iyi koleksiyonlar tasarlamak için çalıştığını dile getiren Serdar Çakırlı, tekstil sektörünün risklere açık olduğunu söyleyerek "Tekstil çok kaygan bir sektör. Kazandıklarınızı 3 ayda kaybedebilirsiniz. Ben bunun bilinciyle her yıl korkarak daha iyi koleksiyonlar yapıyorum" dedi. Fabrikasında 60 kişiye istihdam sağlayan Çakırlı, İtalya, Romanya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 34 ülkeye ihracat yaptığını ifade etti.EN RENKLİ SİPARİŞLER AFRİKA'DANKendi markalarıyla hazırladıkları ürünleri pazara sunduklarını kaydeden Çakırlı, şöyle devam etti: "Gerçek bir tasarım şirketiyiz. Bazen bir perdelikten bir damatlık yapıyoruz. Enteresan renklere cesaret ediyoruz. Yazın modasında belirleyici oluyoruz. Artık damatlar da gelin gibi çok şık giyiniyorlar. Bu da bize şevk veriyor. Tamamıyla el işi papyonlar, fularlar yapıyoruz. Belirlediğimiz temaya uygun desen, kumaş ve renkleri belirliyoruz. Siyahın modası hiçbir zaman geçmiyor. En renkli siparişler Afrika'dan geliyor. Narçiçeği, sarı renkleri tercih ediyorlar. Etiyopya bölgesinden ilginç siparişler alıyoruz."İTALYA 40 KOLİ ÜRÜN BEKLİYORAmerika'nın çok büyük bir pazar olduğunu ve 2 yıldır Amerika'da Chicago'da bir fuara katıldıklarını kaydeden Çakırlı, Oscar ödülü alan bir oyuncuyu kendi tasarımı olan bir takımla kırmızı halıda yürütmeyi hayal ettiğini dile getirdi. Çakırlı, "Çırak olarak başladığımda İstanbul'a bir gün ürün satabileceğimi hayal ediyordum. Sonra her ilçeden bir müşterim oldu. Son mağazamızı Miami'de açtık. Bir gelinlik mağazasıyla evlilik yaptık. Katma değerli tasarım ürün satıyor, fason yapmıyoruz. Bu bizim gibi bir üretici için çok büyük bir gurur. Bu işi yapmasaydım mimar olabilirdim. Renklerin dilini öğrendim. Hepsinin bir hikayesi var" diye konuştu.Çin'deki virüs salgını nedeniyle ticaretin de etkilendiğini anlatan Çakırlı, üretimle ilgili çok talep aldıklarını, ancak hepsine yanıt veremediklerini vurguladı. Çakırlı son olarak şöyle konuştu:

"İtalya'daki bir müşterimizin bir TIR ürünü yola çıkmayı bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Ege'de hiçbir firma taşıma yapmıyor. İtalya'ya ihracat kapandı. Ödemenin yüzde 30'unu nakit, yüzde 70'ini mal çıkarken alıyorduk. 4 ay önceden sipariş aldık. Ürünleri hazırlamak için gece gündüz çalıştık. Ama oradaki fuarlar iptal oldu. Buna dünya bir çözüm bulamıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. 40 koli ürün bekliyor. Fuarları ileri bir tarihe ertelendi. Muamma bir bekleyiş içindeyiz."


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Kaynak: DHA

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