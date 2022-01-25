Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı - Haberler
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Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı

Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı

Model lilbabymadzzz, bir kafede çıplak olarak garsonluk yaptığı sırada kendisine gelen mide bulandırıcı teklifi anlattı. Model, doktor olduğunu belirten bir müşterinin 100 dolar karşılığında idrarını satın aldığını ve onu içtiğini belirtti.

Sosyal medyada geniş bir çevre tarafından fenomenlerin yaptıkları itiraflar, yine sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Model lilbabymadzzz'in katıldığı bir yayında yaptığı itiraflar da dikkat çekti.

Model, İngiltere'de bikinili ve çıplak şekilde çalışmanın yaygın olduğunu belirterek, "İngiltere'de belli başlı köşelerde bu tarz işletmelere rastlayabilirsiniz. Ben de bir dönem çıplak şekilde çalıştım" dedi.

Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı

Bazı müşterilerin alışılmadık talepleri olduğunu anlatan Lilbabymadzzz, "Yine ilginç bir talebi olan müşteri, benden kahve yerine idrarımı istedi ve ben de ne kadar teklif ettiğini söyledim. Daha sonra 100 dolara idrarımı sattım" ifadelerini kullandı.

Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı

Modelin anlattıkları üzerine yayını sunan Adam isimli sunucu, neye uğradığını şaşırdı. "Peki idrarını ona nasıl verdin?" sorusunu yanıtlayan Model, "Bir fincana koydum ve uzattım. Daha sonra gerçekten de onu içti" diye konuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, Fenomen, Model, Cinsellik, Dünya, Güncel, Haber

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