Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisinden iğrenç talebini anlattı

Sosyal medyada geniş bir çevre tarafından fenomenlerin yaptıkları itiraflar, yine sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Model lilbabymadzzz'in katıldığı bir yayında yaptığı itiraflar da dikkat çekti.

"İNGİLTERE'DE SIKLIKLA VAR"

Model, İngiltere'de bikinili ve çıplak şekilde çalışmanın yaygın olduğunu belirterek, "İngiltere'de belli başlı köşelerde bu tarz işletmelere rastlayabilirsiniz. Ben de bir dönem çıplak şekilde çalıştım" dedi.

"ALIŞILMADIK TALEPLER OLUYOR"

Bazı müşterilerin alışılmadık talepleri olduğunu anlatan Lilbabymadzzz, "Yine ilginç bir talebi olan müşteri, benden kahve yerine idrarımı istedi ve ben de ne kadar teklif ettiğini söyledim. Daha sonra 100 dolara idrarımı sattım" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN SUNUCUSU ŞOK OLDU

Modelin anlattıkları üzerine yayını sunan Adam isimli sunucu, neye uğradığını şaşırdı. "Peki idrarını ona nasıl verdin?" sorusunu yanıtlayan Model, "Bir fincana koydum ve uzattım. Daha sonra gerçekten de onu içti" diye konuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri