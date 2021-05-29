Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş "tutuklansın" çağrısında bulundu

E. Mutlu isimli vatandaşın anlattıkları, sosyal medyada gündem oldu. Mutlu, arkadaşını ziyaret etmek için gittiği Adana'da S. K. Kılıç tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Mutlu, Kılıç'a arkadaşının alt komşusu olduğu için güvendiğini ve Kılıç'ın kendisini 8 saat alıkoyduğunu söyledi.

E. Mutlu isimli sosyal medya kullanıcısı, Twitter adresinden Adana'da başına gelenleri anlattı. Mutlu, 19 Nisan'da yakın arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gittiğini ve arkadaşının evinin yakınlarında S. K. Kılıç tarafından tacize uğradığını anlattı.

"ALT KOMŞU OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Mutlu'nun sosyal medya hesabından paylaştıkları, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sevgilisiyle kısa süre önce ayrıldığını ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu belirten Mutlu, arkadaşının evinin yakınlarında yürüyüşe çıktıktan sonra yakın arkadaşının alt komşusu S. K. Kılıç'ın kendisine beraber yürümeyi teklif ettiğini ve onun da komşuluk ilişkisine kabul ettiğini söyledi.

"8 SAAT BOYUNCA İSTİSMARA UĞRADIM"

Mutlu, dertleşme bahanesiyle kendisine yaklaşan Kılıç'ın bir süre sonra daha sakin bir yere gitmeyi teklif ettiğini, kendisinin de yine şahsın iyi niyetine sığınarak aracına binmeyi kabul ettiğini aktardı.

"CİNSEL TERAPİ YAPABİLİRİM"

Mağdur Mutlu, şahsın kendisine "Daha önce birçok kadına cinsel terapi uyguladım" dediğini aktardı. E. Mutlu, bir süre sonra şahsın fiziksel ve duygusal tacizine maruz kaldığını söyledi.

"BAŞKA KADINLARA DA AYNISINI YAPTI"

Mutlu'nun anlattıklarının ardından kısa sürede çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirerek, Kılıç'ın tutuklanmasını talep etti. E. Mutlu, S. K. Kılıç adlı şahsın, daha önce de başka kadınlara yönelik taciz içeren mesajlaşmalarını da paylaştı.

İşte Ebrar Mutlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: