Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çinli bilim insanlarının geliştirdikleri ilacın koronavirüs salgınını durdurabilecek düzeyde başarı gösterdiği kanıtlandı. Uzmanlar söz konusu ilacın aşının bulunmasına gerek kalmadan salgının önüne geçebileceğini iddia ediyor.

Koronavirüsün kaynağı olan Çin'den salgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi. Yahoo News'ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi'nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı. Ancak söz konusu ilacı Kovid-19'a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda koronavirüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması. Uzmanlar söz konusu ilacın aşının bulunmasına gerek kalmadan salgının önüne geçebileceğini iddia ediyor.

Araştırmayı yapan ekip adınakonuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.

Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020'nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

Çin halihazırda 5 farklı koronavirüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar koronavirüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.