Cinayeti, Sevgilisinden Para İstendiği İçin İşlemiş

Konya'da otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle öldürülen 39 yaşındaki Yunus Şener'in, 29 yaşındaki Yaşar Urdemir tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Urdemir, ifadesinde, fuhuştan sabıkası olan sevgilisi 20 yaşındaki Büşra B.'den sürekli para istediği için öldürdüğünü anlatırken, "Büşra B., beni aradı, 'Sen nasıl sevgilisin, ne yapacaksan yap' dedi. Ben de pompalı tüfekle vurdum" dedi.



Olay, geçen salı günü saat 00:30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken, silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Şener'in, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili bir işyerinin camına çarpıp durdu. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şener müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET, KAHKAHA SESİ SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ

Araştırma yapan cinayet büro amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği caddenin bir arka sokağından kadın kahkaha sesinin geldiğini duydu. Arkadaki caddeye geçen polis, daha önce poliste "fuhuş yapmak" suçundan kaydı olan Büşra B. ve Büşra C.'nin olduğunu fark etti. Polis, iki kadının davranışlarından da şüphelenip gözaltına aldı. Sorgulanan Büşra B., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in işlediğini iddia etti. Polis, Yaşar Urdemir ile olay anında yanında bulunan arkadaşları Fevzi K. ile Nihat H.'yi gözaltına aldı.

"BENDEN GÜNLÜK 50 LİRA İSTEDİ"

Büşra B., ifadesinde daha önceden tanıdığı maktul Yunus Şener'in, kendisinden sürekli para istediğini öne sürerek, şöyle dedi:

"Yunus daha önce de sürekli para istiyordu. Ona günlük 50 lira vermem gerektiğini, aksi halde beni çalıştırtmayacağını söylüyordu. Olay günü akşam saatlerinde arkadaşım Büşra C. ile beni, Ahlak Büro Amirliği ekibindeki polisler gözaltına almıştı. İfademiz ardından hakkımızda yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldık. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Yaşar bizi çalıştığımız caddeye bırakıp, gitti. Yunus, yanıma gelerek yine para istedi, tehdit etti. Ben de Yaşar'ı telefonla aradım. 'Gel beni bu adamdan kurtar artık. Canıma tak etti. Sen nasıl sevgilisin' dedim. Yaşar hemen geldi, Yunus'a ateş etti."

"SEVGİLİM 'CANIMA TAK ETTİ' DEDİ, BEN DE GİDİP YUNUS'U VURDUM"

Yaşar Urdemir polise verdiği ilk ifadesinde, Yunus Şener'in, sevgilisinden sürekli para istediğini, vermediği takdirde kendisini döveceğini, çalıştırmayacağını söylediğini ileri sürerken, "5 ay önce Yunus ile kavga ettik. Beni dövüp hastanelik etti. Kendisi de hapse girdi. 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıktı. Olay günü sevgilim Ahlak Büro Amirliği'ndeydi. Onu alıp çalıştığı yere bıraktım. 1 saat sonra beni arayıp, 'Yunus geldi yine para istiyor. Artık canıma tak etti. Ne yapacaksan yap. Sen nasıl sevgilisin?' dedi. Yanıma arkadaşlarımı alıp çalıştığı caddeye gittim. Yunus caddeden ayrılmak üzereydi. Yanımda getirdiğim pompalı tüfekle onu vurdum" dediği ifade edildi.

OBJEKTİFLERE GÜLDÜ

Gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. "Azmettirme" suçundan adliyeye sevk edilen Büşra B., gazetecilere dönüp, kameralara gülümsedi. Şüphelilerden Yaşar Urdemir, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Büşra B. ise, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Büşra C., Fevzi K. ve Nihat H., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Büşra B., geçen 30 Haziran günü de 100 lira karşılığı bir otomobilde ilişkiye girdiği bir gencin, zorla içinde 440 lira bulunan iç çamaşırındaki cüzdanını aldığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu ve olaya karıştığı öne sürülen genç, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.