Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu

ESKİŞEHİR'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 21 gündür kayıp kızı Irak uyruklu Sally (20) soruşturması kapsamında tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in (28) çorabında Sally'nin DNA'sı ile kanı bulundu. Şüpheli Mohammed'in Sally'yi öldürüp, aldığı testere ya da kesici aletlerle parçalara bölüp evden çıkardığı tahmin ediliyor.

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, dün çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak Eskişehir'de tutuklandı.