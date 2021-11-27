Çin Seddi'nin tarihi dokusunu koruyan, el değmemiş bölümü Simatai

Çin Seddi'nin bulunduğu bölgenin uzaktan görüntüsü

Çin Seddi'nin giriş kapısı

Ziyaretçilerin Çin Seddi üzerinde gezinmesi - Simatai Duvarı, uzantısında inşa edildiği Hıbey eyaletindeki Jinşanling Duvarı ile birlikte, Ming dönemi Çin Seddi'nin özgün halini en iyi yansıtan bölümlerinden biri

Doğu kısmında iki yanında dik yamaçların olduğu bir doruğa tırmanılan "Cennet Merdiveni" kulesi ile "Gök Köprüsü" adı verilen yanları boşluklu yüksek geçiş noktası heyecan verici manzaralar sunuyor

Duvarın dibinde su kanalları, köprüler ve kemerlerle donatılan Gubeikou kasabası, ziyaretçilere kanal şehri atmosferi yaşatıyor

PEKİN (AA) – EMRE AYTEKİN - Çin Seddi'nin Pekin'in kuzeydoğundaki Simatai bölümü, ülkenin simgesi olan ikonik yapının tarihi dokusunu koruyan nadir el değmemiş bölümlerinden birini oluşturuyor.

Başkent Pekin'e bağlı Miyun ilçesinin kuzeyinde, kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Simatai Duvarı, seddin doğu bölümünün önemli bir geçiş noktası olan Gubeikou kasabasını koruyor.

Simatai, Çin Seddi'nin Badaling ve Mutianyu gibi bölümlerinin aksine restorasyona ve renovasyona uğramadığı için 500 yıl önce inşa edildiği halini büyük ölçüde koruyor.

Simatai Duvarı, uzantısında inşa edildiği Hıbey eyaletindeki Jinşanling Duvarı ile birlikte, Ming dönemi Çin Seddi'nin özgün halini en iyi yansıtan bölüm olarak değerlendiriliyor.

Goubeikou kasabanın kıyısına kurulduğu su rezervuarı, Yanşan tepelerinin sırtları boyunca uzanan 5,4 kilometrelik duvarı batı ve doğu olarak ikiye ayırıyor. İki kısım zincir köprü ile birbirine bağlanıyor.

Sarp doğu kısmı heyecan verici manzaralar sunuyor

Duvarda 23'ü batıda ve 16'sı doğuda, toplam 39 gözetleme kulesi bulunuyor. Batı kuleleri görece hafif bir eğimde ilerlerken, daha sarp arazideki Doğu kuleleri kesin iniş ve çıkışlar içeriyor.

Doğuda irtifa deniz seviyesinden 235 ila 986 metreye kadar ulaşıyor. Doğu kısmında iki yanında dik yamaçların olduğu bir doruğa tırmanılan "Cennet Merdiveni" kulesi ile "Gök Köprüsü" adı verilen yanları boşluklu yüksek geçiş noktası heyecan verici manzaralar sunuyor.

Simatai Duvarı, geçit ve kule mimarisi açısından farklı üslup ve yapı şekillerini içeren bir çeşitliliği yansıtıyor.

Bugünkü hali Ming döneminde inşa edildi

Çin Seddi'nin bu bölümü ilk kez "6 Devlet Devri" adı verilen dönemin sonlarında, 550-577 yıllarında kuzeydoğu Çin'e egemen olan Kuzey Çi Hanedanı döneminde inşa edildi.

Ardından Ming Hanedanı'nın kurucusu İmparator Hongvu'nun saltanatı sırasında (1368-1398) genişletilerek yeniden inşa edildi.

Duvarın bugünkü hali ise 16. yüzyılın tanınmış Çinli askeri şahsiyeti General Çi Ciguang'ın planlama ve yönlendirmesiyle tasarlandı.

Kıyıları Japon korsanların saldırılarına karşı korumak için aldığı önlemlerle tanınan General Çi, başkent Pekin'i kuzeydeki göçebe akınlarına karşı korumak için ileri tahkimat noktası oluşturmak istiyordu.

Çi, Pekin kuzeybatısındaki Cuyong geçidinden, Hıbey eyaletinin doğusundaki Şanhai (dağ-deniz) geçidine kadar olan bölgedeki Çin Seddi'ni tahkim etti. Bu dönemde duvar 1000'den fazla gözetleme kulesiyle donatıldı, 100 bin kişilik ordu bulundurabilecek bir kapasiteye ulaştı.

"Beydüzü"

Jinşanling ve Simatai duvarları, söz konusu dönemde bu organizasyonun parçası olarak inşa edildi. Jinşanling general rütbesindeki bir komutanın bulunduğu bir garnizon merkezi iken onu uzantısındaki Simatai daha küçük bir kasabanın kıyısında kurulmuştu.

Bu yüzden Seddin bu bölümüne generalden düşük seviyedeki askeri komutanı ifade eden "sima" ve düz anlamına gelen "tai" sözcüklerinden birleşmesinde oluşan "Simatai" adı verildi. İsim Türkçede "beydüzü" anlamına geliyor.

Turizm için yeniden inşa edilen kanal şehri

Simatai Duvarı'nın dibinde, bir su rezervuarının kıyısında kurulu, turizm için yeniden inşa edilmiş Gubeikou kasabası bulunuyor.

Su kanalları, köprüler ve kemerlerle donatılan kasaba ziyaretçilere kanal şehri atmosferi yaşatıyor.

Tarihi dokuya uygun tapınakların, pagodaların ve diğer yapıların bulunduğu kasaba çok sayıda otel ve turizm tesisine ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler, yürüyerek veya teleferikle Simatai Duvarı'na erişebiliyor, ışıklandırılan duvarın bazı bölümleri gece turlarıyla da ziyaret edilebiliyor.