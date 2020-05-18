Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin Kovid-19'la mücadeledeki tutumunu savundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin Kovid-19'la mücadeledeki tutumunu savundu Açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yöneltilen eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin Kovid-19'la mücadeledeki tutumunu savundu Açıklaması
18.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:42

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yöneltilen eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez savundu.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) karar alma mekanizması olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) telekonferansla yapılan 73'üncü toplantısında konuştu.

Dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Şi, ülkesinin, Kovid-19 salgınına karşı titizlikle yürütülen çabalar sayesinde virüsün gidişatını değiştirdiğini, halkın yaşamını ve sağlığını koruduğunu belirterek, "Baştan sona açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik." dedi.

Salgın ortaya çıktığında DSÖ'ye ve ilgili ülkelere zamanında bilgi verdiklerini ifade eden Şi, "Kontrol ve tedavi deneyimini, tereddütsüz dünyayla paylaştık. İhtiyacı olan ülkeleri desteklemek ve onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Şi, yoksul ülkelerin borçlarının ertelemesi konusunda G20 ülkeleriyle görüşmeler yürüteceğini, bu ülkelerin borç yükünden kurtarılması ve mevcut zorluklara odaklanabilmesi için borç erteleme programı hazırlamak üzere görüşlerini ileteceğini ifade etti.

"Çin'in bulacağı olası aşı 'küresel kamu malı' olacak"

Salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım için çalışacaklarını vurgulayan Şi, "Kovid-19 aşısı geliştirme ve uygulama çalışmalarının başarılı olması halinde aşı 'küresel kamu malı' olacak. Böylece gelişmekte olan ülkeler için de erişilebilir ve uygun maliyetli olması sağlanacak." dedi.

Şi, Çin'in salgınla mücadele ve insani yardım konusunda arz zincirlerinin korunması ve güvenli nakil hatları oluşturulması için, BM ile iş birliği içinde, ülkesinde küresel insani yardım merkezi oluşturulması için çalışacağını belirtti.

Devlet Başkanı Şi, Çin'in, hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar dolar yardımda bulunacağını dile getirdi.

"DSÖ mücadeleye öncülük etmeli"

Kovid-19'u kontrol altına almak için uluslararası iş birliğini güçlendirmenin önemine değinen Şi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı yeniden canlandırmak, halk sağlığı alanında küresel yönetişimi güçlendirmek gerektiğini söyledi.

"Kovid-19'un kontrolü ve tedavisi için elimizden geleni yapmalıyız." diyen Şi, DSÖ'nün küresel mücadeleye öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 ile mücadelede Afrika'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini de vurgulayan Şi, Çin'in, Afrika'nın hastalığa hazırlık ve kontrol kapasitesini artırmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

İlk olarak, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 800 bini aşarken, 320 bine yakın insan hayatını kaybetti.

Pekin yönetimi, ilk ortaya çıktığı günlerde salgını gizlemeye çalıştığı, DSÖ'yü ve diğer ülkeleri zamanında uyarmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinem Kobal Ersin Korkut Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Milli Çocuk Kadın
Şu an buradasınız: Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin Kovid-19'la mücadeledeki tutumunu savundu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:42:59. #1.14#
title