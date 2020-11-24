Çin'den Papa Franciscus'a Uygur Türkleri tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Çin'den Papa Franciscus'a Uygur Türkleri tepkisi

24.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:14
Çin'den Papa Franciscus'a Uygur Türkleri tepkisi

Çin, yeni kitabında Müslüman Uygur azınlığın ızdırap çektiğinden bahseden Papa Franciscus'a tepki gösterdi.

Çin, yeni kitabında Müslüman Uygur azınlığın ızdırap çektiğinden bahseden Papa Franciscus'a tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Papa Franciscus'un Uygur Türkleriyle ilgili yorumunun "gerçeği yansıtmadığını" belirterek ülkede "tüm etnik gruplardan insanların dini inanç özgürlüğü hakkının keyfini çıkardığını" söyledi.

Papa Franciscus, 1 Aralık'ta piyasaya çıkacak "Let US Dream" adlı kitabında Uygur Türklerini inançları nedeniyle eziyet gören gruplar arasında gösterdi.

Kitapta dünyada "günah ve sefalet, dışlanma ve ızdırap, hastalık ve yalnızlığın hüküm sürdüğü" yerlere bakılması gerektiğinden söz eden Franciscus, "Sıklıkla zulme uğramış insanları düşünüyorum: Rohingyaları, zavallı Uygurları, Yezidileri - DEAŞ'ın onlara yaptığı gerçekten acımasızca- ya da Mısır ve Pakistan'da kilisede dua ederken patlayan bombalarla ölen Hristiyanları." ifadesini kullandı.

Vatikan, geçen ay Pekin yönetimiyle Katolik piskoposların atanmasına ilişkin tartışmalı anlaşmayı yenilemişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi
Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi
Son dakika: İngiliz ekonomist O'Neill: 'Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır'
Son dakika: İngiliz ekonomist O'Neill: "Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır"
ABD'de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi'ne maske tepkisi
ABD'de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi'ne maske tepkisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sıla Sezen Aksu Şafak Sezer Fatih Artman
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'den Papa Franciscus'a Uygur Türkleri tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:40:45. #1.14#
title