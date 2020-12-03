Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'nin 50 milyon doz alacağını açıkladığı Çin aşısı ile ilgili spekülatif yorumlara tepki gösterdi. Kayıpmaz, "Aşının menşeiden çok içeriği ile ilgilenmek durumundayız. Etkinliği güvenilirliği ile ilgilenmek durumundayız. Bu bir beyaz eşya araba değil" dedi.

TRT Haber yayınına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılama süreci ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.

"EN GÜÇLÜ SİLAH AŞI"

Hastane sayılarının artırılması yoğun bakım kapasitesinin genişletilmesi ile salgınla mücadelede başarı sağlanamayacağının altını çizen Kayıpmaz, önemli olanın salgının sahada kökünde kurutulması gerektiği olduğunu söyledi.

Aşının da sahada savaşta tedbirlerin yanında en önemli silah olduğunu belirten Kayıpmaz, "Aşı hastalıktan korunma, hastalığa yakalanma durumunda dahi daha hafif geçirmede en güçlü silah olarak ön plana çıkıyor" dedi.

TEST SÜRECİNDEN SONRA VURULACAK

11 Aralık'ta Türkiye'ye getirilecek bir inaktif virüs aşısı ve bir mRNA aşısının hemen uygulanmayacağına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'nda inceleneceğine vurgu yapan Kayıpmaz şöyle devam etti:

"Ülkemizde de belirli süreçlerden geçecek. TİTCK Laboratuvarları'nda yapılacak değerlendirmelerde ülkemizde devam eden faz 3 sonuçlarına da bakılıp ülkemizin standartlarına uygun olup olmadığına bakılacak. Uygun görülmesi halinde Aralık ayında risk gruplarına yapılması sağlanacak."

"BEN DE İLK FIRSATTA AŞI OLACAĞIM"

Çin aşısı ile ilgili spekülasyonlara da değinen Kayıpmaz vatandaşlara aşıdan korkmamaları çağrısı yaptı:

"Bu iki aşının da maliyeti benzer. Ama önemli olan bizim menşeine bakılmaksızın güvenliği ön plana çıkan aşıların ülkemize gelmesi. Menşeiden çok içeriği ile ilgilenmek durumundayız. Etkinliği güvenilirliği ile ilgilenmek durumundayız. Bu bir beyaz eşya ya da araba değil. Ben de ilk fırsatta aşı olacağım. Çünkü ben virüsle karşılaştığımda bu hastalığı daha hafif geçirmemi sağlayacağını biliyorum."

İKİNCİ GRUPTA KİMLER AŞILANACAK?

Kayıpmaz ikinci grupta kimlerin aşılanacağına yönelik de şu yorumu yaptı:

"İkinci grupta yer alan sürekli insanlarla temas halindeki gruplar var. Mesela; kamu güvenliği mensupları, zabıtalar, öğretmenler, basın mensupları, gıda sektöründe çalışanlar, toplu taşıma şoförleri, berberler kuaförler ikinci planda olacak. Sonraki aşamalarda diğer meslek grupları olacak. Önceliğimiz en riskli grupları korumak."

7 SORUDA ÇİN AŞISI HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER:

Türkiye, Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıSinoVac'tan 50 milyon doz sipariş etti. Aşının 11 Aralık'ta Türkiye'ye geleceği bildirildi. İşte 7 soruda Çin aşısı hakkında bilmemiz gerekenler:

1- Aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Farklı aşı çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, bir "inaktif" virüs aşısının temini için sözleşme imzaladı, bir mRNA aşısı için de görüşmeler devam ediyor. Sözleşme yapılan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor.

2 - "İnaktif aşı" ne demek?

Türkiye'de geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı "inaktif" diye biliniyor. "Ölü aşı" olarak da adlandırılan inaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır Türkiye'de uygulanan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılar olarak açıklanıyor.

3- Aşıların güvenilirliği nasıl test edilecek?

Türkiye'deki bilim insanları ve Sağlık Bakanlığı aşının menşeini değil, güvenilirliği ve etkililiğini yakından izliyor. Bir aşının Türkiye'de kullanıma girmesi, o aşıyla ilgili bütün çalışmaların yapılması anlamına geliyor. Aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ile etkililiği belirleyecek. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından ithal edilen tüm aşılarda da uygulanan incelemeler yapılacak.

4- Aşılamalar ne zaman başlayacak?

TİTCK Laboratuvarları tarafından yapılacak incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Bunların ardından ortaya çıkacak veriler TİTCK tarafından değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecek.

5- Önce kimler aşılanacak, aşılama çalışmaları nasıl yürütülecek?

Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor. -

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

- İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

- Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.

- Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

6- Aşılara ücret ödenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı için ilk etapta 50 milyon doz anlaşma yapıldığını, vatandaşların herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerini açıkladı.

7- Aşı Türkiye'ye geldiğinde normal hayata dönülecek mi?

Gelişmeler olumlu seyrederse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacak. Ancak bilim insanları, aşı bulununca her şey normale dönecek diye beklenmemesi, tedbirlere devam edilmesi uyarısında bulunuyor.