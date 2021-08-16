Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kısa sürede Twitter'da trend olan sanatçı için peş peşe taziye paylaşımları yapıldı.

Koronavirüsü atlattıktan sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi. Memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak olan sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

"ŞARKILARINDA VE ENERJİNLE HATIRLANACAKSIN"

Cimilli İbo'nun ölüm haberini alan Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz müziğinin neşesi, güler yüzü artık aramızda değil. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Cimilli İbo'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Şarkılarınla, fıkralarınla ve enerjin ile hatırlanacaksın kardeşim. Mekanın cennet olsun" dedi.

Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Cimilli İbo'nun ani ölüm haberini alan sevenleri ise şarkıcıyı kısa sürede Twitter'da trend yaptı. Binlerce taziye paylaşımı yapılan sanatçı için "Horonlarımızın neşeli adamı gitti" yorumları yapıldı.

İşte Cimilli İbo için yapılan bazı paylaşımlar...

Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
Hayatını kaybeden Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek burktu
Hayatını kaybeden Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek burktu
Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti
Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Acun Ilıcalı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:22:27. #1.14#

title