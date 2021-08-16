Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kısa sürede Twitter'da trend olan sanatçı için peş peşe taziye paylaşımları yapıldı.

Koronavirüsü atlattıktan sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi. Memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak olan sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

"ŞARKILARINDA VE ENERJİNLE HATIRLANACAKSIN"

Cimilli İbo'nun ölüm haberini alan Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz müziğinin neşesi, güler yüzü artık aramızda değil. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Cimilli İbo'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Şarkılarınla, fıkralarınla ve enerjin ile hatırlanacaksın kardeşim. Mekanın cennet olsun" dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Cimilli İbo'nun ani ölüm haberini alan sevenleri ise şarkıcıyı kısa sürede Twitter'da trend yaptı. Binlerce taziye paylaşımı yapılan sanatçı için "Horonlarımızın neşeli adamı gitti" yorumları yapıldı.

İşte Cimilli İbo için yapılan bazı paylaşımlar...