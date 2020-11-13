Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım

Yıllar önce yayınlanan Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterini oynayan Sonay Aydın, yıllar içindeki değişimi hakkında "Sadece burun ameliyatı oldum ve saçımı boyattım" dedi.

Şimdilerde İngiltere'de yaşayan ve öğretmenlik yapan Sonay Aydın, hayatı ve estetik hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan Aydın, en büyük arzusunun Türkiye'ye dönüp oyunculuk yapmak olduğunu söyledi.

"BANU GİBİ GİYİNİP AJANSA GİTTİM"

Çılgın Bediş dizisine nasıl dahil olduğundan bahseden Sonay Aydın, "Ortaokul yıllarında tiyatro yaparak oyunculuğa başladım. İTÜ'de konservatuar bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleştim ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na başvurdum. İlk Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' oyununda yer aldım. Çocukluğumda Gırgır dergisini çok sever ve Çılgın Bediş'i de bilirdim. Dizinin bütün karakterlerini bulmuş, bir tek Banu'yu bulamamışlardı. Dizideki Banu gibi tepeden tırnağa kendimi değiştirdim. Annemin bol eteğini giyip suratıma farklı bir makyaj yaparak ajanstan içeri girdim. Yapımcısından yönetmenine herkes şaşırmış bir şekilde bana bakıyordu. Yönetmenimiz Turgut Yasalar 'Biri beni çimdiklesin bu kız karikatürden mi fırlayıp geldi' dedi. İşte o gün, harika bir karakterle televizyona adım atacağım ilk andı" ifadelerini kullandı.

"SADECE BURUN AMELİYATI OLUP SAÇIMI BOYATTIM"

Yıllar önce rol aldığı dizideki halinden çok farklı olan Aydın, "Bana gelen tepkiler hep olumlu yönde. İnternet sitelerinde devamlı 'Banu evrim geçirmiş' yazıyorlar. Dizideki ve şu andaki fotoğraflarımı karşılaştırmaları beni çok güldürüyor. Sanki o dönem gerçek hayatta bile Banu karakteri gibiymişim gibi... Evet burun ameliyatı geçirip saç rengimi değiştirdim. Yeni görünümden pek şikayetçi değilim. Ama rolümü o kadar güzel ve gerçekçi oynamışım ki insanlar beni Banu gibi sanmış. Dizi döneminde sokakta beni görenler 'Siz normalsiniz o kadar salak ve saf değilsiniz' diye tepkiler veriyordu. Normal şartlarda insanlar böyle tepkilere üzülür ama ben oyunculuğum adına seviniyordum."