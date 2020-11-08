Çiftlik gibi okul

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor. Öğrenciler teneffüslerde hem hayvanları severek vakit geçiriyor, hem de evlerindeki israf olacak yemekleri okula getirerek hayvanları besliyor.

İslahiye Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi'nde okuyan öğrenciler ile ailelerinin gıdaları israf etmesini önlemek, yatılı okulda kalan öğrencilerin doğal beslenmesini sağlamak ve gençlere hayvan sevgini aşılamak gibi amaçlarla başlatılan proje kapsamında, okul bahçesinde hayvan yetiştirilmeye başlandı. Cins tavuklardan, tavşan, ördek ve köpeğe kadar yaklaşık 200'ü aşkın hayvan için barınak kurularak, yetiştirilmeye başlandı. Hayvanlardan elde edilen ürünler ise yatılı olan lisenin yemekhanesinde kahvaltı ve yemeklerde değerlendiriliyor. Derslerde hayvan sevgisini gören öğrenciler ise teneffüste bu hayvanlarla vakit geçirerek, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Okuldaki öğretmen, öğrenci, idareci ve çalışanlar da evlerinden getirdiği atık yemekler de hayvanlara verilerek israf da önleniyor.

Proje ile ilgili bilgi veren tarih öğretmeni Sami Çolak, "Öğrencilerimiz elleriyle besledikleri hayvanları hem tanıma hem de sevme fırsatı buluyor. Köyde yaşayarak her gün katkısız doğal gıdalar tüketen insanlardan yola çıkarak, bu projeyi başlattı. Artık insanlarımız kendi üretmeyi unutmuş, bir yumurtanın bile fabrikadan çıktığını düşündüklerini sanıyorum. Amacımız öğrencilerimize bir şeyler üretmeye yönlendirmek, hayvan sevgisi aşılamaktı. Eminiz hayvan sevmeyen insan da sevmez" dedi.

İsraf da önleniyor

Okulun bahçesinde yetiştirilen hayvan türleri hakkında da bilgi veren Çolak, "İspenç tavuğu, İran tavuğu, Hint tavuğu, Denizli tavuğu, hindi, bıldırcın, tavşan, ördek, güvercin, köpek, tavus kuşu, keklik gibi çok değişik türde hayvan besliyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sabah okula gelirken akşamdan kalan yemeklerini hayvanlara getirip veriyoruz. Böylece ekmek israfının da önüne geçmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çolak, bundan sonraki hedefin ise hayvan türleri arasında keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvanları katmak olduklarını da kaydetti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda hayvan barındırılmasına yönelik çağrısını da hatırlatan Çolak, okul idarecilerine Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine destekleri nedeniyle teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı