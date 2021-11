ORDU (İHA) - Çiftetelli oynayan temizlik görevlisi arkadaşlarının neşe kaynağı oluyor

ORDU - Fatsa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çalışırken oynamasıyla tanınan Yüksel Kalkmaz, yaptığı küçük müzikli gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oynuyor.

Herkes uykudayken sabah ezanı ile birlikte mesailerine başlayan şehri bir uçtan bir uca tertemiz yapan temizlik görevlileri mola verdikleri saatlerde hem dinleniyorlar hem de kendi aralarında yorgunluklarını atan eğlenceler düzenleyerek moral depoluyorlar.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinden "Gopti" lakaplı Yüksel Kalkmaz, mola saatindeyken arkadaşlarına sunduğu oyun gösterisi ile adeta neşe kaynağı oldu. Benim içimde yaşama sevinci var diyen Yüksel Kalmaz, "Ben enerji dolu neşe dolu bir insanım. Ben arkadaşlarıma oynadığım oyunlarla moral kaynağı oluyorum. Herkesin de benim gibi çalışırken neşeli olmasını istiyorum" diyor.

Yüksel Kalkmaz'ı çalışırken de oynarken görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kalkmaz, "Biz sabahtan erken kalkıyoruz işe başlamadan önce kendimizi motive edip neşeli heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Hem çalışıp hem oynuyoruz biz bunu her zaman yapıyoruz. Heyecanlı ve temiz yapıyoruz kendimizi neşelendiriyoruz işimizi de seviyoruz bir şekilde devamlı oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı da heyecanlandırıyorum aynı zamanda onları işe teşvik ediyorum heyecanlı bir şekilde ateşli bir şekilde çalışmalarını sağlıyorum onların ben bu işi her zaman yapıyorum. Ben müzik sesini duydum mu dayanamıyorum nerede müzik duyarsam orada oynuyorum düğünde bayramda hiç fark etmez yeter ki ben mutlu olayım neşeli olayım huzurlu olayım denizin üzerinde bile oynarım. Ben öyle bir adamım oynamaktan yorulmam. Benim içimde yaşama sevinci var, heyecan da var hepsini birleştiriyorum kendimi oyuna motive edip bir şekilde oynuyorum kendimi neşelendiriyorum ve arkadaşlarımı da neşelendiriyorum. Ben bu işi her zaman yapıyorum neşeli bir şekilde oynuyorum arkadaşlarımı da neşelendiriyorum onlara huzurlu bir şekilde neşeli bir şekilde çalışmalarını nasip ediyorum. Hayırlısıyla herkese çalışmayı nasip ediyorum neşeli ve güzel bir şekilde çalışmayı nasip ediyorum. Heyecanlı bir şekilde herkes oynasın hem oynasın hem işini yapsın ben herkesi seviyorum Yeter ki müzik sesi duyayım ben oynamaktan zevk alırım. Ben kendimi rahat hissediyorum Türk yabancı müzik benim için hiç fark etmez yeter ki müzik sesi duyayım kendimi işe motive ediyorum hem oynuyorum hem işimi yapıyorum. Ben bu işi zevkle yapıyorum müzik ruhun gıdasıdır ve yaşama sevincidir herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Hasan Demirkol isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Temizlik görevlisi arkadaşımızı gördük, çalışırken hem oynuyor hem çalışıyor çok keyifli bir şekilde temizliyor. Tabii, böyle temizlik personelleri sayesinde Fatsa'mız daha güzel bir yer oluyor" diye konuştu.