Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı Traktörler ve iş makineleri gelin gibi süslenip köy sokaklarında konvoy oldu Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana mahallesinde sünnet düğünü için bu kez traktörler süslendi.

Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı

Traktörler ve iş makineleri gelin gibi süslenip köy sokaklarında konvoy oldu

ANTALYA - Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana mahallesinde sünnet düğünü için bu kez traktörler süslendi. Yaklaşık 40 traktörün ve iş makinelerinin eşlik ettiği konvoyda sünnet traktörüne binen 8 yaşındaki Melih Kocakulak, o anları yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesinde yaşayan Volkan ve Emine Kocakulak çifti 8 yaşındaki oğulları Melih Kocakulak'a sürpriz yaparak sünnet düğününde traktör süsleyip, sünnet arabası yaptılar. Ormana Mahallesinde bulunan 85 traktörden 40 traktör, gelin arabası süsler gibi süslenerek ve Türk bayrakları ile donatılarak sünnet konvoyu oluşturdu. Sokakları dolaştıktan sonra İbradı ilçesine giden konvoy turu Ormana Mahallesinde tamamlandı.

Çiftçilik v e hafriyat işi ile uğraşan baba Volkan Kocakulak, eşi Emine Kocakulak ile traktörü çok seven oğulları Melih'e böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek "Mahallede bulunan arkadaşlarımızın traktörlerini gelin arabası gibi süsledik. Hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca yöresel bir anı olarak hatırlanmasını istedik. " dediler.

Sünnet olan 8 yaşındaki Melih Kocakulak ise, çok mutlu olduğunu belirtirken, "Babam ve annem traktörlerle sünnet konvoyu yaptı. Traktörleri çok seviyorum. Annem ve babam bana hayatımda unutamayacağım bir gün yaşattı" diye konuştu.

Havadan çekilen traktör konvoyunun görüntüsü de renkli görüntülere sahne oldu.

Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı
Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı
Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı
Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Ahmet Kural Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Metin Oktay Rachid Ghezzal Mostafa Mohamed Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftçi ailenin sünnet düğününde otomobiller yerlerini traktöre bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:03:04. #1.15#

title