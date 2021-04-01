Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
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Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşler pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Estetik operasyonlarla dikkat çeken kardeşlerden Esra Ersoy, son paylaşımıyla şarkıcı Ajda Pekkan'a benzetildi.

Eğlenceli kişilikleri ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ciciş kardeşler bu sefer de pozlarıyla adından söz ettirdi. Kardeşlerden Esra Ersoy, değişimiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
İkilinin şaşırtan benzerliği...

AJDA PEKKAN'A BENZETİLDİ

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan 35 yaşındaki Esra Ersoy, son paylaşımındaki haliyle 75 yaşındaki Ajda Pekkan'a benzetildi. Ersoy'un son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Ersoy'un son halini çok beğenirken bir kısım da "Kendini niye bu hale getirdin?" yorumları yaptı.

İşte Esra Ersoy'un son pozları...

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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