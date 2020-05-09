Çiçekçilerde "Anneler Günü" hazırlıkları tamamlandı
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Çiçekçilerde "Anneler Günü" hazırlıkları tamamlandı

Çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlıkları tamamlandı
09.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:00

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzun süredir iş yapamayan çiçekçiler, "Anneler Günü" dolayısıyla aldıkları yoğun siparişlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzun süredir iş yapamayan çiçekçiler, "Anneler Günü" dolayısıyla aldıkları yoğun siparişlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki çiçekçiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan kutlanacak "Anneler Günü" dolayısıyla iş yerlerinde son hazırlıklarını tamamladı.

İnternet ve telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan çiçekçi esnafı, birbirinden güzel güller, orkideler, papatyalar ve mevsim çiçekleriyle donattıkları buketler ile hazırladıkları özel konsept çiçekleri yarın anneleri mutlu etmek için ulaştıracak.

Çiçekçi esnafı Serkan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla son hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Siparişlerin internet üzerinden ve telefonla geldiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sürecinde Anneler Günü dolayısıyla yoğun siparişler alıyoruz. Biz de bu siparişleri hızlı tempoyla yetiştirmek için çalışıyoruz. Yarın da bu aldığımız siparişleri en kısa sürede ve saatinde annelerimize teslim edeceğiz. Gerekli personelemiz yarın sahada olacak ve annelerimizi çiçek buketleriyle mutlu edeceğiz. Biz, annelerimizin evde kalmasını istiyoruz. Hiç merak etmesinler çiçeklerini biz getireceğiz."

Çiçekçi esnafı Vehbi Köse ise Kovid-19 salgınına karşı aldıkları tedbirlerle yarın kutlanacak Anneler Günü hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı.

Aldıkları çiçek siparişlerinin yarın teslimatını yapacaklarını anlatan Köse, "Bu Anneler Günü'nde bütün annelerimiz evlerinde kalsınlar. Herkes telefonla anneleriyle görüntülü görüşsün. Hediye çiçeklerini bizlerin vasıtasıyla yollasınlar." dedi.

Çiçekçi esnafı Mehmet Kalaycı da Anneler Günü dolayısıyla hazırlıklarını tamamladıklarını ve yarın da siparişleri evlere götüreceklerini ifade etti.

Çiçekçilerde 'Anneler Günü' hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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