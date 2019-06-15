CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Lütfen susun, yoksa 2012'deki olayı açıklarım
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Numan Kurtulmuş'un "İmamoğlu'na perde arkasında bazı terör gruplarının desteği var" sözlerine tepki göstererek "Lütfen susun. 2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken,hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözlerine resmi Twitter hesabından tepki gösterdi.
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