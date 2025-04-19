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CHP Yozgat mitingine kaç kişi katıldı? Özgür Özel traktörle geldi

CHP Yozgat mitingine kaç kişi katıldı? Özgür Özel traktörle geldi
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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Yozgat'ta yapılıyor. Peki, Yozgat mitingine kaç kişi katıldı, Yozgat Mitingi nereden hangi ilçede yapıldı? Detaylar...

Yozgat mitingine kaç kişi katıldı? Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Yozgat'ta yapılıyor. Peki, Yozgat mitingine kaç kişi katıldı, Yozgat Mitingi nereden hangi ilçede yapıldı? Detaylar haberimizde...

CHP YOZGAT'TA MİTİNG YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta düzenlediği mitinge Ekrem İmamoğlu için traktörle eylem yapan ve yaptıkları eylem nedeniyle trafik cezası kesilen çiftçilerin traktör konvoyu ile geldi. Çiftçilerin trafik cezasını ödeyen Özel miting alanına gelirken konvoyun başındaki traktörü kullandı.

CHP Yozgat mitingine kaç kişi katıldı? Özgür Özel traktörle geldi

Saat 14:00'da başlayacak miting için çiftçiler traktörleriyle geldi. Traktörlerin oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle buluştu. Özel, çiftçiler ile birlikte traktörler ile miting alanına geldi.

Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere traktörleriyle katılan Yozgatlı çiftçilere para cezası kesilmişti. Özel, çiftçilere kesilen cezayı kendisi ve İmamoğlu tarafından ödeneceğini söylemişti.

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajı miting alanında okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yozgat'ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyor, iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu.

İktidar 19 Mart'ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir bitti. Demokrasiye, milletin iradesine büyük darbe vuruldu.

Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler, sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı, onların bütün hesaplarını bozdu.

Mitinge katılan kişi sayısı Özgür Özel tarafından açıklanmadı.

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