HP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum atama ihtimallerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ve partisinin yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Peki, CHP'ye kayyum mu atanacak?

CHP'YE KAYYUM MU ATANACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel,partiye kayyum atanma ihtimalini değerlendirdi. Hukuken hiçbir zaman tamamen kayyum ihtimalinin ortadan kalkmadığını vurgulayan Özel, "Ama siyaseten ortadan kalktı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması 19 Mart darbe girişiminin üç ayağından bir tanesiydi. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atacaklar, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İstanbul Barosu'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de gidip seçilemedikleri, kazanamadıkları belediyeyi alıp, -oraya adı belli daha önceden hazırladıkları- eski bakanı ve belediyenin eski genel sekreter yardımcısını atayacaklar. Böylelikle projeleri tamamlanacaktı. Bunu bir darbe girişimi olarak görüp, halkı buna direnmeye kaldırınca, kendimiz ayağa kalkınca, tabii bu süreç akamete uğradı" dedi.

Özel, "CHP için kayyumlar belli miydi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mutlaka bellidir ama artık oralara girmemek lazım. Çünkü delegemiz bu ihtimali ortadan kaldırdı. Bundan sonra CHP'ye, herhangi bir CHP'liyi kayyum atayamazlar, kurultayın iradesi ortada. Dışarıdan atama yapmaya cesaret edemezler. Bu noktada bugünlerde ifadeye çağrılanlar meselesi de aslında normal bir akış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un aksine gizli tanıkları kabul etmeyip şeffaf bir şekilde süreci yürütüyor. Bize de bilgi vermişti, 'Kimin adı geçerse ifadeye çağıracağım.' Ben bunda bir mahsur görmüyorum çünkü korkacak bir şeyimiz yok."

KAYYUM NEDİR?

Kayyum kelimesi, hukuki olarak ''Belli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması amacıyla görevlendirilen kişi'' anlamına gelmektedir. Genellikle usulsüzlük yapılan şirketlere, özel kurumlara devletin tedbir amaçlı el koymasından sonra atadığı yöneticilere denmektedir.

Kayyum da vasi gibi vesayet organlarından birisidir. Ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini hem de mal varlığını gözetlemek, yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.