CHP Sözcüsü Öztrak: İnceoğlu, Sela Konusundaki Yakışıksız Sözlerinden Disipline Sevk Edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'nun 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Türkiye'de ekonomik krizin giderek büyüdüğünü, benzinin litresine 15 kuruş yeni zam geldiğini söyledi. Patates ithalatı için gümrük vergilerinin sıfırlandığına dikkat çeken Faik Öztrak, "Daha önce böyle bir kararı soğanda almışlardı ve soğan gümrük vergisinin sıfırlanması ile İranlı üreticileri zengin etmiştik. İran'dan ithal ettikleri soğanları tanzim satış noktalarında saatlerce milleti bekleterek satmışlardı. Buna da 'varlık kuyruğu' demişlerdi. Şimdi ise patates ithalatında gümrüklerin sıfırlanmasında hangi ülkenin çiftçileri memnun olacak göreceğiz; ama birileri çok sıkıntı çekecek, o da bizim Niğdeli patates üreticilerimiz" dedi.

Partilere ve parti liderlerine açıktan baskı ve tehdit uygulanmaya başladığını ileri süren Öztrak, "Niyet, 31 Mart'a kadar milletin gerçek gündemi olan mutfağındaki yangını konuşturmamak, artan işsizliği ve ekonomideki daralmayı gizlemek" diye konuştu.

'EZAN MİLLETİMİZİN KUTSALIDIR'

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddiasıyla ilgili de konuşan Faik Öztrak, "Ezan milletimizin kutsalıdır. 'Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,/ Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' dizelerini biz İstiklal Marşı yapmışız. Dünya üzerinde ezansız bir vakit yoktur. Bir yerde ezan susarken başka bir yerde ezan okunmaya başlar. Dolayısılya ezan milletimizin kutsalıdır. Hiç kimsenin, milletimizin hiçbir ferdinin de ne ezan ne de diğer kutsallarla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Zaten yürüyüşü düzenleyen kadın örgütlerimiz bu konuda bir açıklama da yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

'MANSUR YAVAŞ İDDİALARA YANIT VERECEK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bugün CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarının hatırlatılması üzerine Öztrak, açıklamada bulundu. Yavaş'ın yarın bu iddialara cevap vereceğini belirten Faik Öztrak, şunları söyledi:

"Ama AK Parti Sözcüsünün bu iddiaları dile getirmesi korkunun dağları beklediğini, sıkıntıların nerelere kadar çıktığını gösteriyor. Kendisiyle ilgili iddiaları yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız açık seçik cevaplayacaktır ve o zaman göreceksiniz ne haldeler. Ama kaç zamandır bunu yapıyorlar. Yandaş medya ile önce çamur atıyorlar, sonra da suç istinat etmeye çalışıyorlar. Sayın Çelik ayrıca demiş ki, 'Siyasi partiler şaibesiz aday çıkarma konusunda sorumludurlar' demiş. Ama bunu aynaya bakıp kendisine söylemesi lazım."

ÖNCE EDREMİT ADAYININ İHRAÇ EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Öztrak, soru üzerine mitingde konuşurken yanına gelen bir kişiyle olan 'Kürdistan' içerikli diyaloğu nedeniyle Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Faik Öztrak, "Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" dedi.

YAZILI AÇIKLAMA İLE HATASINI DÜZELTTİ

Öztrak, toplantının ardından ise yazılı açıklama yaparak disipline sevk edilen partilinin Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu duyurdu. Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada 'Edremit Belediye Başkan Adayı' ifadesi sehven geçmiştir. Edremit'teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan'ın bu süreçle ilgisi yoktur."

- Ankara

Kaynak: DHA