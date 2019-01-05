CHP Sivas İl ve İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi düzenlenen toplantı ile Sivas il ve ilçe Belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas İl başkanlığı tarafından düzenlenen tanıtım toplantısı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. Aday tanıtım toplantısına CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, Sivas Belediye başkan adayı Ali Akyıldız, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. T

Toplantı da konuşma yapan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "İnsanı Gelişme vakfının Türkiye'de ilçe belediyeleri üzerinde yapmış olduğu araştırmada insani gelişme düzeyinin en yüksek olduğu 10 ilçe belediyesini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. İlk 15'te sadece 1 tane Adalet ve Kalkınma Partili belediye var. İlk 10'un tamamı Cumhuriyet Halk partili çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde insan odaklı belediye var. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan ve insanın mutluluğu var. Sloganımız Martın sonu bahar. Cumhuriyet Halk Partili her belediye de vatandaşlarımızı siyasi görüş ayrımı yapmadan mutlu etmek zorundayız. Biz Sivas'ı 1984 yılında kaybettik her sokağa çıktığımızda hemşirelerimiz rahmetle anıyor Belediye başkanımız Süleyman Çanka'yı. Bizde rahmetle anıyoruz. Aradan 35 yıl geçmesine rağmen hala Süleyman Çanka'nın ismini unutturacak bir tane belediye başkanı gelmemiş memlekete. Sandıkta demokrasi, eşitlik, adalet ve Türkiye kazanacaktır"dedi.

Toplantı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altınyayla İlçesi Deliilyas Beldesi başkan adayı Hayati Akbulut, Divriği İlçe başkan adayı Hakan Gök, Gemerek İlçesi Sızır beldesi başkan adayı Nevzat Göksu, Gemerek ilçesi Çepni beldesi belediye başkan adayı Gülbeden Yüksel, İmranlı ilçe belediye başkan adayı Murat Açıl, Kangal ilçe belediye başkan adayı Gökhan Emen, Şarkışla ilçe belediye başkan adayı Ayfer Temel, Ulaş ilçe belediye başkan adayı Murat Sulakçı, Yıldızeli ilçe belediye başkan adayı Bülent Yücel, Zara ilçe belediye başkan adayı Kutsi Cantürk ve Sivas Belediye Başkanı adayı Ali Akyıldız'ın tantımı ve konuşmalarının ardından son buldu. - SİVAS

Kaynak: İHA