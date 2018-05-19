İnce, Seçim Manifestosunu Açıkladı: Asgari ücret 2 bin 200 Lira, Mazot 3 Lira Olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıyla seçim manifestosunu açıkladı. İnce asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını açıklarken çiftçiye mazotun ise 3 liradan verileceğini söyledi.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

- Türkiye Cumhuriyeti uygarlık rotasından çıkarılmıştır. 16 yıldır iktidarda bulunanların,Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu ile karşı karşıya kaldığını itiraf ettikleri bir durumdayız. Türkiye artık, demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz edilemeyen bir ülke olmuştur. Halkın, yargı başta olmak üzere devlet kurumlarına inancı kalmamıştır. Yargı bağımlı hale getirilmiş, hukuk devleti ortadan kaldırılmıştır.

-Birbirini dinlemeyen, birbirine güvenmeyen, birlikte yaşama isteğini kaybeden insan sayısı artıyor. Barışımızdan, huzurumuzdan, kardeşliğimizden her geçen gün bir parça daha koparılıyor. İnsanlarımız birbirlerine tahammül edemez hale getirilmiştir. En acısı da gençlerimizin bu ülkeden kaçmak için yollar aramasıdır.

PASAPORTUMUZUN EDİRNE'DEN ÖTEYE DEĞERİ YOK

-Pasaportumuzun Edirne'den öteye değeri yok. Uluslararası ilişkilerimiz saray koridorlarının hevesine ve keyfiliğine terk edilmiştir. Ortadoğu batağına saplandık. Kendi çocukları bedelli askerlik yaparken, Anadolu çocukları vatan mücadelesi veriyor. Uluslararası toplumun mizah konusu yaptığı sözde dünya lideri her fırsatta dünyayı tehdit ediyor. Herkesle kavga eden ve yalnızlaşan bir ülke konumuna geldik. Tek bir adamın kaderiyle özdeş hale gelen bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirileceğini bilen ülkeler ellerini ovuşturuyor.

İKTİDARDA KALMAK DIŞINDA DÜŞÜNDÜKLERİ YOK

-Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak dışında düşündükleri hiçbir şey yok. Bu dönemde, gerçeklik ile uygulanan politikalar arasındaki bağ koparıldı. Ekonomik, siyasal, iç ya da dış her türlü politika, gerçeklikten uzaklaştırıldı.

-Ülkeyi içinde bulunduğu duruma düşürenlerin, ülkeyi bu durumdan kurtarmaları beklenemez. 16 yıldır iktidarda değilmişler gibi, yeniden kurtarıcı rollerine soyunarak, halkın aklıyla dalga geçilmesine ve halkın daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğiz. Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefiyle, Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız, esas olarak, beş ana sütuna dayalı olacaktır.Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği ilkesi üzerinde yükselecek olan bu sütunlar: Hukuk, Demokrasi, Ekonomi, Dış Politika, Eğitim sütunlarıdır.

OHAL KALDIRILACAK

Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracak, asgari bir standart haline getireceğiz. Hukuk devleti yoksa hiçbir şey yoktur. Hukuk devleti için ilk adım OHAL'in kaldırılması olacaktır.

-Hâkim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSK'da yer almayacaktır.

-Özel hayatın gizliliği en önemli ilkelerimizden biridir. Telefon dinlemeleri başta olmak üzere devletin, vatandaşın hayatına müdahale edecek hukuksuz uygulamaları engellenecektir.

-Yeni ve çağdaş bir Anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Yerel yönetimler güçlendirilecektir. Merkezde toplanmış ve verimsizliğe yol açan idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir.

-Medya siyasetin ve sermayenin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır. Tarafsız ve sorumlu yayımcılık anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır.

-Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkemiz olacak, her tür ayırımcılığa son verilecektir. Kamu yönetimi denetlenebilen ve hesap verebilen bir hale getirilecektir.

ZENGİN'İ ZENGİN YAPAN POLİTİKALARA SON VERECEĞİZ

-Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz.

-Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecektir. Merkez bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.

-Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az 7% büyümesidir. Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır. Kontrolsüz kamu harcamalarıyla bozulmuş olan bütçe dengesinden kaynaklanan enflasyon %5' e, faiz %7' ye düşürülecektir. Cari açık hedefimiz %3' tür.

-5 Yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen AR-GE ve teşvik politikaları uygulanacaktır. Üretime dayalı ve küresel ölçekte rekabet edebilir ekonomik model sayesinde işsizlik oranları 5 yıl içinde %5 e düşürülecektir.

-Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir. Bütün gelişmiş ekonomilerin yoğun biçimde kullandığı demiryolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirilecektir. "Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesinin" ilk etabında Samsun – Mersin Demiryolu ve otoyolu projesi başlatılacaktır.

-Kıbrıs'ta adil ve iki taraflı hızlı bir çözüme ulaşmak hedefimizdir.

ÇİFTÇİYE MAZOT 3 LİRADAN VERİLECEK

Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararlarını iptal edeceğiz. GAP Projesi tamamlacaktır.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK

-Askeri ücret 2 bin 200 lira olacak.

-Akıl, bilim ve çağdaş standantlara dayalı olarak yapılandırılacaktır. Eğitim kalitesinin mevcut durumu ülkemizin en temel sorunlarından biri haline gelmiştir. 2 aşamalı bir çözüm planı uygulanacaktır. Devlet üniversiteleri özerkleştirilecektir. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir. Yurt sorunları tamamen çözülecektir. Her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL burs verilecektir. Bilgisayar mühendisi sayısı 100 bine çıkarılacaktır. Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilecek, 2'li eğitim kaldırılacaktır. Proje okul uygulaması kaldırılacaktır. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır. Öğretmenlere her 24 kasımda bir maaş ikramiye verielcektir, sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacaktır.

-18 yaşına kadar herkes nüfus cüzdanıyla bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yaralanacaktır.