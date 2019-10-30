30.10.2019 02:03

CHP, Nevşehir'de Cumhuriyet yürüyüşü yaptı

CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan: "Valimiz ile kucaklaştık"

NEVŞEHİR - CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü düzenlendi.

CHP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve günlerdir Türkiye'yi meşgul eden yürüyüş gerçekleştirildi. CHP İl Başkanlığı il binası önünden başlayan yürüyüş Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla tamamlanırken yürüyüşe yaklaşık 750 kişi katıldı. Valilik önünde sona eren yürüyüş saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam ederken daha sonra İl Başkanı Kamil Gülmez, milletvekili Faruk Sarıaslan ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe İl Başkanı Kamil Gülmez'in yanı sıra CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, ilçe başkanları ve partililer katıldı. CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan yaptığı açıklamada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın izin verilmeyen imza ile ilgisi olmadığını, Vali Aktaş'ın o tarihlerde Japonya'da olduğunu söyledi. Sarıaslan, "Şimdi önce izin verildi daha sonra iptal edildi. Bugün Sayın Vali beni aradı ve birlikte çay içelim dedi. Valimizi İl Başkanımız ile birlikte ziyaret ettik. Kendisinin Japonya'da olduğunu, kendisinin izin yasağından haberi olmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili olarak izin yasağını getiren kimse gerekli inceleme ve araştırma yapacağını söyledi. İstediğimiz şekilde Cumhuriyetimizi kutlayacağımızı söyledi. Bizde kendisine zaten bunun en doğal hakkımız olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyeti kuran bir parti olduğunu, milletimiz ile birlikte bu Cumhuriyeti kutlamamız gerektiğini söyledi. Valimizde zaten yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Hiçbir problem olmadı. Nevşehir halkı CHP'lisi, İYİ Partilisi, MHP'lisi, AK Partilisi yürüyeceğiz. Sayın Valimiz kendisi anlattı. Burada Valiliğin sorumlu olduğu yer ama Valimizin Japonya'da olmasından dolayı kaynaklanan yanlış imza atıldığını söyledi. Valimizi anladık. Valimize de teşekkür ettik. Demokratik bir ortamda Nevşehirlilerle kucaklaşarak bu bayramımızı kutladık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA