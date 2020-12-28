CHP'li vekil, Pınar Gültekin iddialarına yanıt verdi: Birileri kendini öne çıkarmaya çalışıyor

Dün, CHP'li Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in acılı babasını aradığı ve davadan vazgeçirmek istediği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak Haberler.com'a açıklamada bulunan CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, açılan telefonun başsağlığı amaçlı olduğunu belirtti ve "Birileri kendini öne çıkarmaya çalışıyor, arkasında kim var bilinmez" dedi.

Haberler.com/ Melih Kadir Yılmaz Hürriyet'ten Fatih Çekirge dün kaleme aldığı yazısında CHP'li bir Muğla Milletvekilinin, vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babasını arayarak davadan vazgeçirmeye çalıştığını iddia etti. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili olarak görüştüğümüz CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan iddiaları değerlendirdi.

"YALNIZCA TAZİYE DİLEKLERİMİ İLETTİM"

Çekirge, bugün yazdığı yazıda telefon etme olayının doğru olduğunu belirtti. Kendisini Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in aradığını aktaran gazeteci vekilin, "Yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim" dediğini aktardı.

"TAZİYE TELEFONU AÇTI"

Konuyla ilgili olarak Haberler.com'a açıklamada bulunan Suat Özcan da CHP'li Süleyman Girgin'in baş sağlığı dilemek için telefon açtığını belirtti ve "Arkadaşımız taziye telefonu açtı. Konuyla ilgili olarak bireysel ya da hep birlikte açıklama yapacağız" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan

"BİRİLERİ KENDİNİ ÖNE ÇIKARIYOR"

Son günlerde CHP'nin üzerine gelindiğini belirten Özcan, "Ama olayı o şekilde değerlendirmek için yeterli verilerin olması gerektiği kanaatindeyim. Birileri kendini öne çıkarıyor ama arka planında kim ya da kimler var bilinmez" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BÖYLE BİR ŞEYİN İÇİNDE OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kendilerinin de yaşanan olayı ilk günden beri takip ettiklerini aktaran Özcan, "Biz bu cinayetlerin karşısındayız. Bu olayların bizleri rahatsız ettiğini her zaman söyledik ve bu tip olayları lanetledik. Bizim böyle bir şeyin içinde olmamız mümkün değildir" dedi.

BURAK ERBAY: AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Öte yandan Haberler.com'a açıklamada bulunan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da konunun takipçisi olduklarını belirtti ve açıklama yapacaklarını söyledi.

FATİH ÇEKİRGE'NİN İDDİASI NE?

Dün kaleme aldığı köşe yazısında CHP'li bir Muğla Milletvekilinin vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasını aradığını ve aileyi davadan vazgeçirmeye çalıştığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından bugün yeni bir yazı kaleme alan Çekirge, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini aradığını aktardı.

Girgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.



Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim"

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NE?

Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kaybolmuştu. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarından sonra aranmasına başlanan Gültekin'in cesedi, 21 Temmuz'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varilin içine konulduğu ve yakıldığı tespit edilmişti. Avcı'nın daha sonra ise varili, üzerine beton dökerek gömdüğü aktarılmıştı.