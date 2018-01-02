- CHP Milletvekili Aldan'a AK Parti'den suç duyurusu

CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan'ın bir radyo programında KHK ile ilgili sarf ettiği ileri sürülen sözlerinden sonra AK Parti Muğla İl ve 13 İlçe Başkanı Muğla Adliyesi'ne gelerek Savcılığa suç duyurusunda bulundu.



MUĞLA - CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan'ın bir radyo programında KHK'yi eleştirirken sarf ettiği ileri sürülen 'Benim itlerim var, sokağa salarım diyorsunuz' şeklindeki açıklamasının ardından AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve 13 İlçe Başkanı Muğla Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundular.

Muğla Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, "15 Temmuz günü biz Muğlalılar olarak Türkiye'de direniş ateşinin yakıldığı ilk yer olan Marmaris'te Cumhurbaşkanımızın konuk olduğu Marmaris'te bu direnişi başlatan insanlar olarak haklı bir gururu yaşıyor iken, maalesef bir Muğlalı milletvekilinin çıkıp da bu haklı gururumuzu adeta yerle yeksan edecek bir açıklama yapması bizi derinden yaralamıştır. Dolayısı ile burada yapılan hakaret sadece Cumhuriyet Halk Partilinin Ak Partiliye yaptığı bir hakaret değildir, Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin tüm Türk halkına yaptığı bir hakarettir. Biz memnuniyetle karşılıyoruz ki, sivil toplum derneklerinden, vatandaşların kendi bireysel olarak da bu tepkiyi gösteriyorlar, suç duyurusunda bulunuyorlar. Bizler de temsilen 13 ilçemizden ilçe başkanlarımız ile beraber ben de İl Başkanı ve 2 Milletvekilimiz de Ankara'dan suç duyurusunda bulunacağız. Kendisinin şu anda dokunulmazlığı var ama o zırh kendisine Türk halkı tarafından verilmiştir. Türk halkı da o zırhı kaldırdığı zaman da adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Çünkü 15 Temmuz Türk halkının bütün dünyaya gösterdiği bir kahramanlık destanıdır. Bir darbenin çıplak elle, silahlara karşı; tanka, topa, tüfeğe karşı nasıl durdurulacağının başka bir örneği de yoktur. Bunu Türk halkı başarmıştır. Bunlara böyle ağır şekilde 'İt sürüsü' muamelesi yapmak, böyle bir cümleyi kullanmak son derece talihsiz bir açıklamadır. Diliyoruz ki, bundan sonra böyle halkı kışkırtıcı, isyana teşvik edici, düşmanlık tohumu ekecek başka açıklamalara kimse yeltenmesin. Biz hukuki olarak gereğini yapıyoruz, umuyorum ki, adalet de gereğini yapacaktır. Bugüne kadar Muğla'ya yapmış olduğu herhangi bir yatırım ve hizmet de yoktur. Kendisi zaten kendi Genel başkanının kontenjanından üç dönem seçilmektedir. Bununla ilgili zaten TV kanallarında yeterince açıklama var. DGM Savcısı iken 'Neşter' operasyonunda Sayın Kılıçdaroğlu o zaman SGK'nın Genel Müdürü iken ve çalışan tüm bürokratlar sanık sıfatı ile ifade verirken, tanık sıfatı ile ifade vermesine yol açmış ve kendisinin de aklanmasına yol açmıştır. Bunun diyetini ödemektedir. Dolayısı ile biz onu Muğlalı bir milletvekili olarak da görmüyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletvekilidir" dedi.