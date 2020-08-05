CHP Malatya Milletvekili Ağbaba Darende'de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Darende ilçesinde parti temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Darende ilçesinde parti temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Ağbaba, daha sonra bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağbaba, gazetecilere, Darende'nin kültürel ve sosyal anlamda ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Partisinin son kurultayına işaret eden Ağbaba, "Kurultayımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra partililerimize düşen görev kurultayımızda alınan kararlara destek vermektir, güç vermektir. Amacımız insanların siyasi görüşü ve yaşam şekline karışmadan ittifakı genişletmek ve güçlendirmektir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, kendi siyasi görüşümüzü bir kenara bırakarak bu insanlarla el ele, kol kola girip yürümektir." diye konuştu.

Ağbaba, Türkiye'nin İslam ülkeleri içerisinde bir yıldız gibi parladığını belirterek, Lübnan'da yaşanan patlama nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: AA