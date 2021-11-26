CHP'li Ünsal: "Toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70'i, 120 günde aşılanmalı"

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklığa ulaşmak için nüfusun yüzde 70'inin 120 gün içerisinde aşılanması gerektiğini söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı bütçesinin, merkezi yönetim bütçesinin onda birinden az olmaması gerektiğini belirtti.

Kovid-19'un mücbir sebep olarak görülerek, şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiğini savunan Ünsal, "Birinci basamak sağlık hekimliği çok önemli, güçlendirilmeli ve 27 bin aile hekimine halk sağlığı hemşiresi verilmeli." dedi.

Salgına karşı toplumsal bağışıklığa ulaşmak için nüfusun yüzde 70'inin, yani 65 milyonun aşılanması gerektiğini dile getiren Ünsal, "Bu nüfusun 120 gün içerisinde tamamının, günde 500 bin aşı yapılarak aşınması gerek ki önümüzdeki yıllar rahatlayalım." diye konuştu.

Ünsal, aşı karşıtlarına miting izni veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da kınadığını ifade etti.

CHP'li Ünsal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Aşı AR-GE Üretim Merkezi'nin projesinin bittiği ve önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağı" açıklamasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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