CHP'li Ünsal, 4 dairesini barınması için kız öğrencilere tahsis edecek

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, başkentte hastane olarak inşa ettirdiği binadaki 4 daireyi, barınması için kız öğrencilere tahsis edeceğini bildirdi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her gün bir uçak dolusu yolcuya karşılık gelecek kadar vatandaşın Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini söyledi. Sel felaketinde birkaç kişinin hayatını kaybetmesine derinden üzülen milletin, bu duruma artık tepki göstermediğini savunan Ünsal, salgın nedeniyle ölümlerin arttığını, nüfusa göre Kovid-19 vaka ve vefat sayısı kıyaslandığında Türkiye'nin Hindistan ile yarıştığını ileri sürdü.

Ünsal, Türkiye'nin 14 Ocak'tan bu yana Kovid-19 aşısı yaptığını anımsatarak aşılamanın başında aşı yaptıranların antikor düzeyinin bugün itibarıyla sıfıra indiğini belirtti.

CHP'li Ünsal, öğrencilerin barınma sorununa da değinerek, "Hastane olarak yaptırdığım binadaki 4 daireyi, barınması için kız öğrencilere tahsis edeceğim. Yenimahalle Belediyemizin bir organizasyonuyla öğrencilere vereceğim. Bir hafta, 10 güne boya badana işleri ile ranza ve eşya yerleştirme çalışmaları tamamlanır. Gençlerimizin barınma sorununu çözmek hepimizin görevidir. Gençlerimiz, ülkemizin aydınlık geleceğidir." diye konuştu.