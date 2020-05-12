CHP'li Sarıbal'dan çay alım fiyatı açıklaması
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CHP'li Sarıbal'dan çay alım fiyatı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay alım fiyatına ilişkin "Açıklanan çay fiyatı, toplumla, üretenin alın teriyle, coğrafyasıyla gerçekten alay etmekte.

CHP'li Sarıbal'dan çay alım fiyatı açıklaması
12.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay alım fiyatına ilişkin "Açıklanan çay fiyatı, toplumla, üretenin alın teriyle, coğrafyasıyla gerçekten alay etmekte." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her krizde birçok sektörün kapısına kilit vurduğunu, üretimden uzaklaştığını belirten Sarıbal, sürekli üretim yapan, çalışan dinamik sektörün tarım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi, tarımda en önemli ürünlerinden birinin ise buğday olduğunu ifade eden Sarıbal, geçen hafta buğday ve diğer bazı tarım ürünleri ile ilgili yeni dönem alım fiyatları ve destekleme primlerinin açıklandığını hatırlattı.

İktidarın ülkeyi rakamlarla ve algıyla yönettiği bir dönemden geçildiğini iddia eden Sarıbal, "Asıl mesele, gerçekten bir karlılık var mı, yok mu? Çiftçi insanca yaşayabiliyor mu? Çiftçi yaptığı işten onur ve gurur duyabiliyor mu? Gerçekten üretim aşamasında bu kadar karlılık elde eden bir çiftçi ne kadar itibar sahibi? Asıl sorulması gereken sorular bunlar." diye konuştu.

Çiftçinin insanca yaşayacağı, güvencesinin olup olmamasından korkmayacağı bir gelir düzeyine sahip olması gerektiğini vurgulayan Sarıbal, "Siz ister bir lira deyin, isterseniz bin lira, eğer çiftçi kazandığı gelirden memnun değilse onu bırakır." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın hububat fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren Sarıbal, açıklanan fiyatlarla buğday üretiminin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını iddia etti.

"Açıklanan fiyat çayda ithalatı arttırmaya dönük bir fiyattır"

Çay alım fiyatının açıklandığını hatırlatan Sarıbal, fiyatın geçen yıldan yüzde 12,8 daha fazla olduğunu belirterek, "Açıklanan çay fiyatı, toplumla, üretenin alın teriyle, coğrafyasıyla gerçekten alay etmekte." dedi.

Sarıbal, iktidarın fiyatı buğdayda olduğu gibi çayda da ithalat lobilerini desteklemek üzerine kurduğunu ileri sürdü.

"Açıklanan fiyat çayda ithalatı arttırmaya dönük bir fiyattır." diyen Sarıbal, çayda hüsran, mutsuzluk, kaos, üretim krizi ve sosyal krizin devam ettiğini kaydetti.

Sarıbal ayrıca, soğan krizinin devam ettiğini, yüz binlerce ton soğanın şu anda satılamadığını ve çürümeye terk edildiğini belirtti.

CHP'li Sarıbal'dan çay alım fiyatı açıklaması

Kaynak: AA

Politika Manşet

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