CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi

Dün CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar yaptığı paylaşım ile partisinden istifa etti. Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Melih Gökçek ve gazeteci Yalçın Bayer CHP'den yeni bir skandalın patlak verdiğini aktardı. Gökçek, "Bu olayın altından kalkamazlar" derken, Bayer, "Ayıp diye nitelendirilen bu skandalın altından nasıl kalkacaklar" dedi.

CHP'de art arda gelen milletvekili istifalarına bir yenisi dün eklendi. Partinin Denizli Milletvekili Teoman Sancar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFANIN NEDENİ MERAK EDİLDİ

Sancar'ın Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Partiye yeni katılan üyelere rozet takan Sancar'ın bir gün sonra istifa etmesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.

GÖKÇEK İLK PAYLAŞIMINI SİLDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Sancar'ı kutlayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kısa sürede paylaşımını sildi ve yeni bir paylaşım yaptı.

"CHP BU OLAYIN ALTINDAN KALKAMAZ"

Gökçek yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Teoman Sancar hakkında 'Sizi Kutluyorum' diye tweet atmıştım, tweetimi sildim. Çünkü Teoman Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değilmiş. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz. Ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" ifadelerine yer verdi.

"CHP BU SKANDALIN ALTINDAN NASIL KALKACAK?"

Gökçek'in bu paylaşımı kafalarda soru işareti bırakırken, CHP'de yaşananları yakından takip eden Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de benzer bir paylaşımda bulundu. Bayer, "Denizli Mv. Teoman Sancar CHP'den istifa etti. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP? İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne" dedi.

CHP DAHA ÖNCE TACİZ VE YOLSUZLUK OLAYLARIYLA SARSILMIŞTI

Daha önce CHP'li bazı belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandalları art arda gündem olurken, bunu taciz skandalları takip etti. Bazı CHP'li isimlerin tecavüz ve taciz skandalları günlerce konuşulmuştu.