CHP'li Patron Cezaları Ödemeyince Gazeteci Hakan Gülseven'e Hapis Yolu: Medya Tarihinde Bir İlk

Yurt gazetesinde yayımlanan yazısında eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hüküm bulunması nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Gülseven, Yurt gazetesinin sahibi olan eski CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın kendisinin gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü olduğu dönemde verilen cezaları ödememesi nedeniyle 12 yıl hapis tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"MEDYA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞIYORUZ"

Gülseven gazete red'de yayımlanan açıklamasında şu bilgileri verdi: "Günlük yayınlanan Yurt Gazetesi'nin sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yürüttüğüm dönemde gazetede yayınlanan haberlerden bazılarına açılmış ve sonuçlanmış davalar nedeniyle ağır para cezalarının muhatabıyım. Gazete patronu Durdu Özbolat ödemesi gereken bu para cezalarını ödemediği için, o dönemdeki sorumlu müdür olarak yaklaşık 12 senelik hapis cezası ile yüz yüze kalmış bulunuyorum. Türkiye medya tarihinde bir ilki yaşıyoruz."

"ÖZBOLAT'IN BÖYLE BİR SORUNU OLMADIĞINI ANLAMIŞ BULUNUYORUZ"

Bugüne kadar Türkiye'deki bütün gazete patronlarının gazetenin ve sorumlu müdürün aldığı para cezalarını onur meselesi olarak gördüğünü ve ödediğini belirten Gülseven, "Yurt Gazetesi'nin ve patronu Durdu Özbolat'ın böyle bir sorunu olmadığını anlamış bulunuyoruz" dedi.

ÖZBOLAT CHP'DE MİLLETVEKİLLİĞİ VE PM ÜYELİĞİ YAPTI

Durdu Özbolat'ın CHP'den milletvekilliği ve Parti Meclisi (PM) üyeliği yaptığını, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce tarafından genel başkanlığa adaylığını koyduğu son CHP Kongresi'nde PM'ye aday gösterildiğini hatırlatan Gülseven, şöyle devam etti: "CHP yönetiminin ve Cumhurbaşkanlığı adayının, en üst parti organlarından birinde yer verilen, aday gösterilen bu şahsa kefil oldukları, bu kefaletten kaynaklı sorumlulukları bulunduğu pekala söylenebilir."

"MAHKEME HARÇLARI BİLE BENİM VE DİĞER ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE BIRAKILMIŞ"

"Durdu Özbolat'la ilgili sorun sadece şahsımla sınırlı değildir" ifadesini kullanan Gülseven, Yurt Gazetesi'nde çalışan kendisinin de aralarında bulunduğu bir çok gazetecinin maaşlarıyla yasal haklarının ödenmediğini söyledi.

Gazete hakkında açılan davaları takip eden avukatlara Durdu Özbolat tarafından davalardan el çektirildiğini, bu yüzden davaların takip edilmediğini öne süren Hakan Gülseven, "Mahkeme harçları bile benim ve diğer davalı çalışanların üzerine bırakılmıştır" dedi.

"ZOR GÜNLER GÖRDÜK BU ZORLUĞU DA AŞARIZ"

Yurt gazetesindeyken yazdığı bir köşe yazısı dolayısıyla açılan bir dava, takip edilmediği için cezayla sonuçlandığını ve gazete patronunun para cezasını kendisinin alacaklarına mahsuben ödemediği için geçen ay hapse atıldığını kaydeden Gülseven, şunları anlattı:

"Öğrencilik yıllarımda ODTÜ'de birlikte mücadele yürüttüğüm arkadaşlarım dayanışma göstererek 7 bin liralık bu cezayı aralarında toplayıp yatırdıkları için serbest bırakıldım. Şimdi yüz yüze olduğum ve sadece gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü olduğum için üzerime yüklenen yaklaşık 90 bin liralık ceza ise eş-dost tarafından ödenemeyecek kadar fazladır. Hapse girmem gerekecek. Zor günler gördük, bu zorluğu da aşarız. Lakin vurgulamak isterim ki, bunun utancı, mevcut ceberut düzenin olduğu kadar, düzenle işbirliği halinde hapse girmeme yol açan CHP'li sermayedar Durdu Özbolat'ın üzerindedir."

Kaynak: Duvar