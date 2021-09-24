CHP'li Öztrak: İlk seçimde işbaşına geleceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların ekonomik tablodan olumsuz etkilendiğini söyledi. Öztrak, "Bugün ülkemizin dört bir yanından, 'Yandım Allah' feryatları yükseliyor. Şu an ülkemizde en büyük banknot 200 lira. 2009'un başında tedavüle giren 200 liralık banknotla pazar filesine giren eti, meyveyi, sebzeyi bugün almaya kalksak, cüzdana bir değil, iki değil, üç değil, dört tane 200 liralık banknot koymak gerekiyor. O da yetmiyor. Bunların yanına bir de 50 liralık banknot eklemek gerekiyor. İşte bunun adı zulümdür, soygundur" dedi.

Öztrak ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.

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