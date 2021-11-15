CHP'li Öztrak: Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir. İttifakımızın adı da bellidir. İttifakın liderleri de bu ittifakı güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedirler" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, kurulun en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu söyleyerek, "Türkiyemiz yönetilmiyor, her alanda savruluyor. Ama görünen o ki ülkeyi yönetenler sebep oldukları bu büyük buhranın farkında bile değiller. 1 dolar 10 lirayı geçti. Toplantımızda hem ekonomik krizi, hem de devlet yönetimindeki krizi aşmak için neler yapılabileceğini de ele aldık. CHP yarın seçim varmış gibi çalışıyor" dedi.

"Şu anda ülkemizde hükümet eden Cumhur İttifakı. Saraydan gelen bütün tekliflerin altına Meclis'te imzayı basan kendileri. Şimdi anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan 'Biz hükümet ortağı değiliz' diyorlar. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Burada şunu söyleyeyim; hiç kimse attığı imzanın ya da yaptıklarının sorumluluğundan kaçamaz. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor."