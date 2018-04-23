CHP'li Özel'in Başbakan Yıldırım Hakkındaki İddiası

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, FETÖ'nün darbe girişimindeki bulunduğu 15 Temmuz gecesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP'nin yeni bir çarpıtması söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Petek, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü özel oturumunda FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım hakkındaki iddialarını hatırlatarak, Özel'in, İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürünün açıklamalarının FETÖ'nün Darbe Girişimi'ni Araştırma Komisyonu tutanaklarında olduğunu söylediğini aktardı.

Özel'in konuşmasının gerçekleri yansıtmadığını belirten Petek, komisyon tutanaklarının şeffaf olduğunu, İstanbul Vali yardımcılarından hiçbirinin dinlenmediğini kaydetti.

Komisyonda İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bilgisine başvurulduğunu vurgulayan Petek, Şahin ve Çalışkan'ın tutanaklara geçen beyanlarında Özel'in iddialarını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmadığını bildirdi.

Petek, darbe girişimi gecesi öne çıkan olayların kronolojik olarak Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül tarafından komisyona sunulduğunu kaydetti.

Reşat Petek, tutanaklara göre Ergül'ün "Sayın Başbakanımız Hava Savunma Komutanına darbe girişiminde kullanılan tüm uçan unsurların inmeye zorlanması, inmeyen uçakların düşürülmesi, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri Komutanı'na Akıncı meydanından kalkan her hava aracının vurulması, Birinci Ana Jet Üssü Komutanına Akıncı Üssü pistlerinin bombalanması talimatlarını vermiştir." dediğini belirtti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasını Darbe Araştırma Komisyonu tutanaklarında yer alan bu kaydın doğruladığına işaret eden Petek, "Sonuç olarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimine 'Kontrollü Darbe' deme gaflet ve ihanetini gösteren CHP'nin yeni bir çarpıtması söz konusudur. Darbe Araştırma Komisyonumuzun tutanaklarında CHP açıklamasını doğrulayan hiçbir kayıt bulunmamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gününe ilişkin şu iddialarda bulunmuştu:

"15 Temmuz akşamı hepimiz buradaydık. Hepimiz birbirimizin şahidiydik. Sayın Genel Başkanımız bize Meclise gitme, demokrasiye, seçilmiş hükümete sahip çıkma konusundaki talimatı vermiş, kapalı olan havayolu yüzünden Ankara'ya ulaşamamış, ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini söylemiştir. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürünün kanıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evinden alınmış, bilinmeyen bir yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü bugünkü genel başkanlarının kendisini defalarca aradığını tutanak altında söylemiş, kule temizlendikten sonra darbeciler havaalanından ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. İnişten sonra hangarda geçen dört saat hala izaha muhtaçtır."