CHP'li Oğuz'a tahliye kararı İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında karar çıktı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Oğuz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Oğuz, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulup, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü iddiasıyla, 16 Aralık 2019'da ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İçişleri Bakanlığı'na gönderilen raporda, Oğuz'un telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'un olmadığı ve KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ/PDY üyelerince kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'nde üyeliklerinin bulunduğu belirtildi. İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

'ÖRGÜTLE BAĞLANTIM OLAMAZ'İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Oğuz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, eşi Burcu Oğuz, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile avukatlar salonda hazır bulundu. Son savunması alınan İbrahim Burak Oğuz, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Oğuz, "2003'ten beri 400-450 dosyaya bakmışım ve bunların yalnızca 8-10'unun FETÖ ile bağlantısı var. Onlarla da aramda yalnızca iş ilişkisi bulunuyor. İş protokollerimiz mevcut. Meslek hayatım boyunca yüzbinlerce kez telefonla konuştum. Binlerce kez gazetecilerle konuştum. Örgütle bir bağlantım olmadı ve olamaz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti Oğuz'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl hapis cezası verirken, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Cezaevinde kaldığı süre dikkate alınan İbrahim Burak Oğuz, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Kaynak: DHA