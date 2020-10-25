CHP'li milletvekilleri Karasu ve Arslan, Ulaş ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki milletvekili, ilçeye bağlı Bostankaya köyünde bu yıl faaliyette olmayan şeker pancarı kantarı ve toplama merkezinde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Kantarın kapatılmasıyla çiftçilerin mağdur olduğunu ileri süren Karasu, "Yıllardır Malatya Şeker Fabrikası, Ulaşlı çiftçilerimizin pancarını sorunsuz alıyordu. Ne nakliyede ne de başka bir konuda sorun yaşanmıyordu. Ancak kantarın kapatılmasının ardından sorunlar başladı. Şeker fabrikası çiftçilere, 'Kendi pancarınızı kendiniz getirin' diyor. Yani çiftçinin kendi pancarını sökmesini, yüklemesini ve 220 kilometre uzaklıktaki Malatya'ya yine kendi imkanlarıyla götürmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en kaliteli şeker pancarının Sivas'ta üretildiğini vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:

"Ancak siz neye hizmet ettiği belli olmayan bir kararla bu kaliteli ürünü çöpe atıyorsunuz. Çiftçimizin talebi net, ya Bostankaya kantarı yeniden açılsın veya çiftçimizi serbest bırakın istedikleri fabrikaya pancarını verebilsinler. Sivas'ın çiftçisi sahipsiz değil. Kış geliyor, eğer bu konuya bir an önce müdahale edilmezse pancarın üzerine kar yağacak ve çiftçilerimizin tüm emekleri boşa gidecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde