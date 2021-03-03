CHP'li Kaya: "Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde, 60 bin öğretmen ataması yapılmayacaksa ne zaman yapılacak?"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmen açığının devam ettiğini belirterek, "Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde, 60 bin öğretmen ataması yapılmayacaksa ne zaman yapılacak?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmen açığının devam ettiğini belirterek, "Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde, 60 bin öğretmen ataması yapılmayacaksa ne zaman yapılacak?" diye sordu.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilişinin 97. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bu kanunla hesaplaşmaya çalışanlara inat, büyük bir gururla bugünü kutluyorum." dedi.

"Atanmayan" öğretmenler sorununun bir türlü çözülemediğini ifade eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını müjde olarak açıkladığını söyledi.

Kaya, tespitlerine göre 250 bin, Sayıştaya göre 138 bin 398, Milli Eğitim Bakanlığına göre ise 107 bin 909 öğretmen açığı bulunduğunu aktardı.

Bütün bu rakamlara bakıldığında 20 bin öğretmen atamasının "devede kulak" olduğunu kaydeden Kaya, şu soruları yöneltti:

"Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde, 60 bin öğretmen ataması yapılmayacaksa ne zaman yapılacak? Bilişim öğretmenlerine en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde bilişim öğretmenleri atanmayacaksa ne zaman atanacak? Okullara sağlıkçı ve temizlik görevlisi şimdi atanmayacaksa ne zaman atanacak? Eğitimi, öğretimi askıya mı aldılar? Çocuklarımızı pandemide neden taşımalı eğitime mahkum ediyorsunuz? Ey Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her fırsatta 'Bütçemiz yetersiz' diyorsun. Madem bütçeniz yetersiz, FETÖ okullarını devralan Maarif Vakfına, Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli eğitim bütçesinden 1 milyar 231 milyon 98 bin liranın verilmesini neden onayladın?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk