CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini istedi

CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar lira ek bütçe verilmesi yönünde TBMM'ye bir düzenlemenin getirilmesi halinde buna destek vereceklerini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar lira ek bütçe verilmesi yönünde TBMM'ye bir düzenlemenin getirilmesi halinde buna destek vereceklerini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Okullarda ödenek yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşandığını savunan Kaya, TBMM'ye Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi yönünde bir düzenlemenin getirilmesi halinde buna destek vereceklerini belirtti. Kaya, "15 milyar ek bütçe verilsin hem öğretmen ihtiyacı karşılansın hem de eğitim öğretimin diğer ihtiyaçları sağlansın." diye konuştu.

CHP'li Kaya, okullara temizlik ve güvenlik görevlisi ataması yapılıp yapılmadığını da sordu.

Bir gazetecinin HDP'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Kaya, "Siyasal partiler kendi yollarını kendileri çiziyorlar. Bugüne kadar zaten seçimlere kendi başlarına girdiler, kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardılar. Milli İttifakı'nın bileşenleri belli; Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP. Millet İttifakı'na yeni partiler katılır mı? O, siyasi partilerin kendi organlarında vereceği karardır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

CHP'den sosyal medyada tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
CHP'den sosyal medyada tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
CHP'li Özgür Özel: Anayasa taslağında hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı olacak
CHP'li Özgür Özel: Anayasa taslağında hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hamid Karzai Mansur Yavaş Emine Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:47:29. #1.15#

title