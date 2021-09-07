CHP'li Karabıyık'tan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yeni bir öğretim programı hazırlanması ve bunun paylaşılması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik yeni bir öğretim programı hazırlanması ve bunun paylaşılması gerektiğini bildirdi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin salgın sürecinde dünya genelinde okulları kapalı tutan 4'üncü ülke olduğunu, okulların kapalı kalmasının olumsuz sonuçları bulunduğunu belirtti.

Tedbirlerin yeterli olmaması nedeniyle okulların uzun süreli kapalı kalmasının temel bir sorun olduğunu dile getiren Karabıyık, geçen 1,5 yıl içerisinde çocukların bilişsel, fiziksel ve duygusal kayıplar yaşadığını ifade etti.

Karabıyık, dün yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, okullardaki temizlik personeli sayısının yetersiz olduğunu, öğrencilerden kayıt parası adı altında para talep edildiğini öne sürdü.

Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Bir de okul öncesi eğitim zorunlu olur ise buradan doğacak ihtiyaç 14 bin 912 derslik. Bu durumda 58 bin 539 dersliğe ihtiyaç var." dedi.

Geçen dönem 2 milyon 316 bin öğrencinin EBA'ya erişemediğini, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 664 bin öğrenciye tablet dağıtabildiğini aktaran Karabıyık, internet erişimi oranının hanelerde yüzde 92 olduğunu, 1 milyon 459 bin 350 öğrencinin internet erişiminin bulunmadığını savundu.

Karabıyık, "AKP iktidarında, 'iyi eğitimli ve her olanaktan yararlanan bir azınlık ile nitelikli eğitime erişemeyen bir çoğunluk' gerçeği her geçen gün büyümektedir. Evini geçindirmekte, çocuklarının gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanan aileler, çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamıyor, tablet, bilgisayar alamıyor, özel ders imkanı sağlayamıyor, ek kaynak bulamıyor." diye konuştu.

"Eğitim paydaşlarının katılımı ile Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalı"

Milli Eğitim Bakanlığına okullardaki eksikleri tamamlaması için çağrıda bulunan Karabıyık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin öğrenme kayıplarının tespit edilmesi için çalışmalara başlanmalıdır. Öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi için 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeni bir öğretim programı hazırlanmalı ve paylaşılmalıdır.

Öğrenme eksiklerinden kaynaklı ekonomik ve sosyal kayıplar, öğrenme uçurumları oluşmadan telafi edilmelidir. Acilen Milli Eğitim Şurası toplanmalıdır. Tüm eğitim paydaşlarının katılımı ile Eğitim Bilim Kurulu oluşturulmalıdır."

MEB'e acilen ek kaynak aktarılması gerektiğini de belirten Karabıyık, sınıf mevcudu yüksek olan okulların tespit edilmesi, eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan 43 bin 627 dersliğin yapımına başlanması gerektiğini ifade etti.

Karabıyık, en az 107 bin öğretmen ataması yapılmasını, okulların ihtiyaç duyduğu temizlik malzemelerinin düzenli olarak sağlanmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp