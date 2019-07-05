CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Melih Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BELEDİYENİN KAMERA SİSTEMİNİ EVİNE YERLEŞTİRMİŞ"

Demir, ANFA'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e ihtarname gönderdiğini ve ihtarnamede, Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek'in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesinin istendiğini ileri sürdü.